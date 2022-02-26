Ещё одна страна закрыла небо для России

Словения закрыла небо для российских самолетов, сообщает 26 февраля РИА Новости.



Таких стран уже больше десятка. Карта, которую показывала «Фонтанка», меняется буквально с каждым часом.



В то же время Россия, согласно заявлению Росавиации, приняла решение ограничить полёты для авиакомпаний Румынии в страну в связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии.



«В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации. <...> Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение регулярных полетов на/с территории Румынии всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России», — цитирует РИА ведомство.

