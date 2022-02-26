FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Ещё одна страна закрыла небо для России

5
Печать

Словения закрыла небо для российских самолетов, сообщает 26 февраля РИА Новости.

Таких стран уже больше десятка. Карта, которую показывала «Фонтанка», меняется буквально с каждым часом.

В то же время Россия, согласно заявлению Росавиации, приняла решение ограничить полёты для авиакомпаний Румынии в страну в связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации. <...> Данное решение принято в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет на выполнение регулярных полетов на/с территории Румынии всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России», — цитирует РИА ведомство.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Laska77
днем по флайтрадару наблюдала как Лондон-Сингапур смело летел над территорией Украины, : пустая зона и одинокий самолет, даже переживать стала: могли "случайно" подбить
VKuser174198221
Мир пытается изолировать себя от страны-агрессора...имеет право....
baddancer
Ещё один Табаки?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний