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Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии

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Россия закрывает воздушное пространство для авиаперевозчиков Болгарии, Польши и Чехии. Решение принято после объявления об аналогичной мере со стороны авиационных властей этих стран.

Как сообщает Росавиация, решение вступает в силу с 15:00 26 февраля. Для перевозчиков Болгарии, Польши и Чехии закрываются также транзитные полёты через территорию России.

Отмечается, что полеты из этих стран отныне могут выполняться лишь по специальному разрешению. Выдать его могут лишь Росавиация и МИД России.

Ранее Латвия, Болгария, Чехия, Польша и Эстония объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

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Комментарии (8)

E .SladkiBubalehhh
На флайт радаре чехайралнс во всю летают над нами , или они наши ?))
orlovandrei1986
да им вообще пофигу всё это =)

теперь дед увидит Эйфелеву Башню только на картинке из Инета =)
Alex_D
Офигеют облетать по пути в Азию.
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