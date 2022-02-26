Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии

Россия закрывает воздушное пространство для авиаперевозчиков Болгарии, Польши и Чехии. Решение принято после объявления об аналогичной мере со стороны авиационных властей этих стран.



Как сообщает Росавиация, решение вступает в силу с 15:00 26 февраля. Для перевозчиков Болгарии, Польши и Чехии закрываются также транзитные полёты через территорию России.



Отмечается, что полеты из этих стран отныне могут выполняться лишь по специальному разрешению. Выдать его могут лишь Росавиация и МИД России.



Ранее Латвия, Болгария, Чехия, Польша и Эстония объявили, что закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов.

