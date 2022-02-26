Как ответить на отстранение от «Евровидения», придумали Первый канал и ВГТРК

ВГТРК, Первый канал и «Радио дом Останкино» 26 февраля объявили о выходе из Европейского вещательного союза. В их заявлении подчёркивается, что это ответная мера на отстранение России от участия в конкурсе «Евровидение-2022», которое они расценивают «как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».



«Отстранение России — последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с «Евровидением». Так, в 2016 году победу одержала песня «1944», являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь («Я научу тебя»), сославшись как раз на политику. Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина «политика» организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит», — отмечается в пресс-релизе Первого канала.

