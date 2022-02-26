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Как ответить на отстранение от «Евровидения», придумали Первый канал и ВГТРК

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ВГТРК, Первый канал и «Радио дом Останкино» 26 февраля объявили о выходе из Европейского вещательного союза. В их заявлении подчёркивается, что это ответная мера на отстранение России от участия в конкурсе «Евровидение-2022», которое они расценивают «как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус».

«Отстранение России — последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с «Евровидением». Так, в 2016 году победу одержала песня «1944», являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь («Я научу тебя»), сославшись как раз на политику. Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина «политика» организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит», — отмечается в пресс-релизе Первого канала.

ВГТРК, Первый канал и «Радио дом Останкино» сочли для себя невозможным далее состоять в Европейском вещательном союзе, поскольку он превратился «в клуб, участники которого находятся в неравных условиях».

Напомним, 25 февраля Европейский вещательный союз — организатор международного конкурса песни «Евровидение» — разместил объявление о том, что Россия лишена возможности участвовать в конкурсе в 2022 году. Чего еще лишилась Россия за один день, читайте на «Фонтанке».

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями. Онлайн-трансляцию, рассказывающую о ситуации на Украине и связанных с этим событиях, смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (9)

266090750
Вот уж так санкция!!! Давно уже это Евровидение надо было послать! С их бородатыми бабами особенно...
graail
Более убожественного мероприятия трудно придумать - ну разве Дом 2.
Шурик7890
«Я люблю голубы ладони,
И железный занавес на красном фоне!»
Новая наша реальность и старая песня о новом режиме!
Летов - жив!!!
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