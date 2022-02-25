Сбербанк, ВТБ и «Открытие» попали под санкции США. Что теперь будет с вашими вкладами и счетами?

Сбербанк попал под санкции, но для российских клиентов пока ничего не поменялось Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Российские банки попали под санкции после начала военных действий на Украине. Ряд европейских стран, а также США наложили ограничения на крупных игроков рынка, таких, как Сбербанк, ВТБ и «Открытие». Мы выяснили, что теперь изменится для клиентов и к каким трудностям нужно готовиться уже сейчас. Между санкциями против ВТБ и против Сбербанка принципиальная разница. ВТБ попал в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), и это самые строгие из возможных ограничений: его активы в юрисдикции США замораживаются, долларовые транзакции запрещены и любые транзакции с американскими контрагентами прекращаются.

Сбербанк же добавлен в список CAPTA, и это означает лишь ограничения на счета в США. Все американские банки должны закрыть связанные со Сбербанком корреспондентские счета в течение 30 дней и в дальнейшем отклонять любые транзакции от него. Однако активы Сбербанка в США не замораживаются, и американским компаниям в целом не запрещено вести дела с ним. Иными словами, Сбер может что-то покупать у американцев — например, американское программное обеспечение. Какие банки России попали под санкции ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и ФК Открытие» (блокирующие санкции США — попадание в черный список SDN);

Сбербанк (санкции США в отношении корреспондентских счетов);

Промсвязьбанк и банк «Россия» (европейские и американские санкции). В санкционных списках можно найти также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк. Однако наложенные на них ограничения не влияют на клиентов. Речь идет о запрете на привлечение средств на американском рынке. Сбербанк Сбербанк выдал лаконичное обращение к клиентам, сообщив, что все сервисы работают в штатном режиме. Деньги, хранящиеся на счетах, остаются доступными.

Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений (в офисах, банкоматах, в «Сбербанк Онлайн»).

Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме.

Обмен валюты проводится без ограничений. «Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — отметили в банке. ВТБ В ВТБ создали на сайте большой раздел с ответами на главные вопросы. Публикуем самые важные выдержки: на территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений;

из-за введения санкций использование карт Visa и Mastercard за границей невозможно;

оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах недоступна;

переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте;

валютные переводы за рубеж недоступны в «ВТБ Онлайн» и в отделениях банка;

операции с картами платежной системы «Мир» доступны в полном объеме;

все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме.

«Открытие» В «Открытии» клиентов заверили, что санкции не окажут существенного влияния на работу банка. «Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы», — отметили в «Открытии».

Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей.

Все карты банка «Открытие», в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать на всей территории России.



Санкции никак не влияют на проведение любых операций на территории России.

Все счета и вклады остаются доступны клиентам (в том числе счета в евро и долларах).

Офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк продолжают работу в России в привычном режиме. Промсвязьбанк В Промсвязьбанке также сообщили, что продолжают работать, как прежде: «Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ».

Ограничено проведение операций в иностранной валюте (в том числе обслуживание счетов).

Карты банка не работают за рубежом.

В России карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать без ограничений.



Всем клиентам доступны их счета.

Офисы и банкоматы работают, как прежде.

Все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются.

Банк продолжает начислять и выплачивать проценты клиентам. В Промсвязьбанке отметили, что клиенты с картами «Мир» не подпадают под действие санкций.

Совкомбанк В Совкомбанке заявили, что были готовы к такому развитию событий: «Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов».

Банк выполняет все обязательства перед кредиторами.

Все счета клиентов активны, средства доступны.



Валютные переводы за рубеж недоступны.



Переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.

Все карты банка, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в России.

Платить за границей по картам банка нельзя.

Платить картами Совкомбанка на зарубежных сайтах нельзя.

Ранее мы разбирались, какими последствиями могут обернуться санкции для российских банков и нужно ли снимать наличные.