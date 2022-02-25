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Сбербанк, ВТБ и «Открытие» попали под санкции США. Что теперь будет с вашими вкладами и счетами?

Разбираемся, чем обернутся ограничения для обычных людей

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Сбербанк попал под санкции, но для российских клиентов пока ничего не поменялось
Сбербанк попал под санкции, но для российских клиентов пока ничего не поменялосьФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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Российские банки попали под санкции после начала военных действий на Украине. Ряд европейских стран, а также США наложили ограничения на крупных игроков рынка, таких, как Сбербанк, ВТБ и «Открытие». Мы выяснили, что теперь изменится для клиентов и к каким трудностям нужно готовиться уже сейчас.

Между санкциями против ВТБ и против Сбербанка принципиальная разница. ВТБ попал в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), и это самые строгие из возможных ограничений: его активы в юрисдикции США замораживаются, долларовые транзакции запрещены и любые транзакции с американскими контрагентами прекращаются.

Сбербанк же добавлен в список CAPTA, и это означает лишь ограничения на счета в США. Все американские банки должны закрыть связанные со Сбербанком корреспондентские счета в течение 30 дней и в дальнейшем отклонять любые транзакции от него.

Однако активы Сбербанка в США не замораживаются, и американским компаниям в целом не запрещено вести дела с ним. Иными словами, Сбер может что-то покупать у американцев — например, американское программное обеспечение.

Какие банки России попали под санкции

  • ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и ФК Открытие» (блокирующие санкции США — попадание в черный список SDN);
  • Сбербанк (санкции США в отношении корреспондентских счетов);
  • Промсвязьбанк и банк «Россия» (европейские и американские санкции).

В санкционных списках можно найти также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский кредитный банк. Однако наложенные на них ограничения не влияют на клиентов. Речь идет о запрете на привлечение средств на американском рынке.

Сбербанк

Сбербанк выдал лаконичное обращение к клиентам, сообщив, что все сервисы работают в штатном режиме. Деньги, хранящиеся на счетах, остаются доступными.

  • Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений (в офисах, банкоматах, в «Сбербанк Онлайн»).
  • Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме.
  • Обмен валюты проводится без ограничений.

«Сбербанк внимательно изучает новые условия работы в связи с объявленными санкциями в отношении корреспондентских счетов. Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — отметили в банке.

ВТБ

В ВТБ создали на сайте большой раздел с ответами на главные вопросы. Публикуем самые важные выдержки:

  • на территории России все карты банка ВТБ работают без ограничений;
  • из-за введения санкций использование карт Visa и Mastercard за границей невозможно;
  • оплата по картам ВТБ на зарубежных сайтах недоступна;
  • переводы внутри ВТБ и переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте;
  • валютные переводы за рубеж недоступны в «ВТБ Онлайн» и в отделениях банка;
  • операции с картами платежной системы «Мир» доступны в полном объеме;
  • все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме.

«Открытие»

В «Открытии» клиентов заверили, что санкции не окажут существенного влияния на работу банка.

«Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы», — отметили в «Открытии».

  • Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей.
  • Все карты банка «Открытие», в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать на всей территории России.
  • Санкции никак не влияют на проведение любых операций на территории России.
  • Все счета и вклады остаются доступны клиентам (в том числе счета в евро и долларах).
  • Офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк продолжают работу в России в привычном режиме.

Промсвязьбанк

В Промсвязьбанке также сообщили, что продолжают работать, как прежде:

«Введение санкций в отношении ПСБ было ожидаемым. Необходимые мероприятия заранее подготовлены и проведены банком в рабочем порядке. Санкции не оказывают существенного влияния на деятельность ПСБ».

  • Ограничено проведение операций в иностранной валюте (в том числе обслуживание счетов).
  • Карты банка не работают за рубежом.
  • В России карты, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать без ограничений.
  • Всем клиентам доступны их счета.
  • Офисы и банкоматы работают, как прежде.
  • Все вклады, кредиты, расчетные операции обслуживаются.
  • Банк продолжает начислять и выплачивать проценты клиентам.

В Промсвязьбанке отметили, что клиенты с картами «Мир» не подпадают под действие санкций.

Совкомбанк

В Совкомбанке заявили, что были готовы к такому развитию событий:

«Мы разработали несколько сценариев преодоления последствий введения санкций таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов и контрагентов».

  • Банк выполняет все обязательства перед кредиторами.
  • Все счета клиентов активны, средства доступны.
  • Валютные переводы за рубеж недоступны.
  • Переводы по России доступны в полном объеме в рублях и в иностранной валюте.
  • Все карты банка, в том числе Visa и Mastercard, продолжают работать в России.
  • Платить за границей по картам банка нельзя.
  • Платить картами Совкомбанка на зарубежных сайтах нельзя.

Ранее мы разбирались, какими последствиями могут обернуться санкции для российских банков и нужно ли снимать наличные.

Сбербанк попал под санкции, но для российских клиентов пока ничего не поменялось
Сбербанк попал под санкции, но для российских клиентов пока ничего не поменялосьФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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Комментарии (5)

nalchik11
Ага, ВТБ работает, как же. Пробовала перевести деньги с дебета на кредит - ошибка. И чат не работает
sha_5e4d8c662c249
Не пора ли уважаемому Сберу пополнить банкоматы?
Leo.S
Следующий шаг вполне прогнозируемое кидалово , а именно заморозка вкладов, типа временно, как это и было с накопительными пенсиями. А разморозка - никогда.
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