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Сбербанк клиентам после санкций: «Средства доступны в полном объеме»

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Сбербанк заверил клиентов, что готов к любому развитию событий, а все его системы работают в штатном режиме.

Заявление финансовая организация выпустила 25 февраля на фоне введенных США санкций в отношении российских юрлиц, в числе которых оказался Сбербанк. В нем сказано, что все системы работают штатно и, самое главное, «клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме». Представители организации также добавили, что к такому развитию событий готовились заранее, а именно — «проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов» своих клиентов.

«Ограничений на снятие и пополнение счетов в рублях и иностранной валюте в Сбербанке после введения санкций США нет, обмен валюты тоже без ограничений», — добавляет РИА Новости.

Сбербанк также заверил, что у него есть ресурсы и управленческий опыт для работы в сложившихся условиях.

Минфин США обнародовал санкционный список, принятый из-за военной операции российских войск на территории Украины. Кроме Сбербанка в нем Газпромбанк, ВТБ Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк и другие юрлица. На этом фоне акции российских финансовых организаций обвалились.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Матрёшечка
Может и так. Но верится с трудом, когда кто-то из нашей верхушки так заявляет ))
Piter Russo
У сбера налички и валюты полно, в случае проблем еще подкинет цб.
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