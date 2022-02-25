Сбербанк клиентам после санкций: «Средства доступны в полном объеме»

Сбербанк заверил клиентов, что готов к любому развитию событий, а все его системы работают в штатном режиме.

Заявление финансовая организация выпустила 25 февраля на фоне введенных США санкций в отношении российских юрлиц, в числе которых оказался Сбербанк. В нем сказано, что все системы работают штатно и, самое главное, «клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме». Представители организации также добавили, что к такому развитию событий готовились заранее, а именно — «проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов» своих клиентов.