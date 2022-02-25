Сбербанк клиентам после санкций: «Средства доступны в полном объеме»

Сбербанк заверил клиентов, что готов к любому развитию событий, а все его системы работают в штатном режиме.
Заявление финансовая организация выпустила 25 февраля на фоне введенных США санкций в отношении российских юрлиц, в числе которых оказался Сбербанк. В нем сказано, что все системы работают штатно и, самое главное, «клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме». Представители организации также добавили, что к такому развитию событий готовились заранее, а именно — «проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов» своих клиентов.
«Ограничений на снятие и пополнение счетов в рублях и иностранной валюте в Сбербанке после введения санкций США нет, обмен валюты тоже без ограничений», — добавляет РИА Новости.
Сбербанк также заверил, что у него есть ресурсы и управленческий опыт для работы в сложившихся условиях.
Минфин США обнародовал санкционный список, принятый из-за военной операции российских войск на территории Украины. Кроме Сбербанка в нем Газпромбанк, ВТБ Открытие, Новикомбанк, Совкомбанк и другие юрлица. На этом фоне акции российских финансовых организаций обвалились.