Правда ли, что банки России теперь попадут под санкции? Разбираемся, что делать с зарплатами и вкладами

Банки ждут возможных санкций от платежных систем, но на платежах по России они не должны отразиться Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Российские банки ждут санкций после старта спецоперации на Украине (всю информацию о ней мы собираем в онлайн-репортаже). Эксперты прогнозируют ограничения со стороны платежных систем Visa и MasterCard, насколько серьезными они могут быть и чем обернутся для клиентов, мы спросили у экономистов, политологов и представителей банковской сферы.

Что уже произошло? Утром ЦБ принял решение закрыть торги на бирже — инвесторы не могли ни купить, ни продать акции и ценные бумаги, однако в полдень ее работу возобновили.

По словам экспертов, это была нормальная реакция на политическую обстановку. — Утром приостановили торги на биржах исключительно для того, чтобы не было первоначальной истерии. Чтобы люди успокоились, понаблюдали за развитием ситуации, затем всё возобновится, — отмечает бывший управляющий банком «Нейва» Павел Ефремов.

Сервис DownDetector 24 февраля фиксирует сбои в некоторых приложениях банков, к примеру, у Сбербанка и у «Тинькофф». Однако и платежные системы, и банкоматы, и отделения банков работают в штатном режиме. Правда ли, что карточки заблокируют? С момента первых заявлений российских властей экономисты стали предупреждать о возможной реакции от платежных систем Visa и MasterCard, якобы они могут ввести санкции в отношении российских банков. Ограничения уже наложены на банк «Россия» и Промсвязьбанк. Однако коснулись они только операции за границей. Ранее профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин предупреждал, что ситуация будет напрямую зависеть от действий российских властей.

— В случае, если российские войска двинутся дальше на территорию, которую фактически контролируют украинские войска, надо будет исходить из того, что Visa и MasterCard перестанут работать, — сообщил E1.RU Сонин. Однако, по мнению экспертов, возможная блокировка коснется только заграничных платежей и переводов. Пользователи, которые находятся в России и пользуются картами здесь, никаких изменений, скорее всего, не заметят. — Карты международных валютных систем, выпущенные российскими банками, внутри России будут работать как прежде, — говорит Павел Ефремов. — После 2014 года, после Крыма, все банки замкнули на российской МСПК (Международная система платежных карт. — Прим. ред.), которую контролируют в Центробанке. Что сейчас делать с деньгами? Эксперты считают, что волноваться о накоплениях в российских банках не стоит — счетам ничего не угрожает (кроме инфляции). Бюджетники, военные и пенсионеры сейчас защищены особенно — их давно перевели на российскую платежную систему «Мир». Эксперты сходятся во мнениях, что она будет работать при любом раскладе.



— Система испытана, госслужащие давно на «Мире» находятся, — говорит Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. — С использованием других карт могут быть проблемы, но даже если будут карточные санкции, то вы сможете снять деньги в банке. Счета в российских банках никто не заморозит, в отличие от иностранных.

Снимать наличные средства многие экономисты не видят смысла, особенно если они лежат на вкладах или депозитах — там накопления хотя бы немного, но подрастают. В отличие от домашних сейфов, где деньги с каждым днем обесцениваются. Эксперты ожидают, что политическая ситуация может также привести к очередному толчку инфляции. Тем, у кого есть сбережения, советуют перевести их в валюту, но разную. Правда, в момент подъема курсов скупать доллары и евро обычно невыгодно. Ранее мы разбирались, правда ли доллар подскочит до 100 рублей, прочитайте мнения экономистов.