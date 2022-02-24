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Правда ли, что банки России теперь попадут под санкции? Разбираемся, что делать с зарплатами и вкладами

Эксперты рассказали, чем обернутся новые ограничения

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Банки ждут возможных санкций от платежных систем, но на платежах по России они не должны отразиться
Банки ждут возможных санкций от платежных систем, но на платежах по России они не должны отразитьсяФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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Российские банки ждут санкций после старта спецоперации на Украине (всю информацию о ней мы собираем в онлайн-репортаже). Эксперты прогнозируют ограничения со стороны платежных систем Visa и MasterCard, насколько серьезными они могут быть и чем обернутся для клиентов, мы спросили у экономистов, политологов и представителей банковской сферы.

Что уже произошло?

Утром ЦБ принял решение закрыть торги на бирже — инвесторы не могли ни купить, ни продать акции и ценные бумаги, однако в полдень ее работу возобновили.

По словам экспертов, это была нормальная реакция на политическую обстановку.

— Утром приостановили торги на биржах исключительно для того, чтобы не было первоначальной истерии. Чтобы люди успокоились, понаблюдали за развитием ситуации, затем всё возобновится, — отмечает бывший управляющий банком «Нейва» Павел Ефремов.

Сервис DownDetector 24 февраля фиксирует сбои в некоторых приложениях банков, к примеру, у Сбербанка и у «Тинькофф». Однако и платежные системы, и банкоматы, и отделения банков работают в штатном режиме.

Правда ли, что карточки заблокируют?

С момента первых заявлений российских властей экономисты стали предупреждать о возможной реакции от платежных систем Visa и MasterCard, якобы они могут ввести санкции в отношении российских банков. Ограничения уже наложены на банк «Россия» и Промсвязьбанк. Однако коснулись они только операции за границей.

Ранее профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин предупреждал, что ситуация будет напрямую зависеть от действий российских властей.

— В случае, если российские войска двинутся дальше на территорию, которую фактически контролируют украинские войска, надо будет исходить из того, что Visa и MasterCard перестанут работать, — сообщил E1.RU Сонин.

Однако, по мнению экспертов, возможная блокировка коснется только заграничных платежей и переводов. Пользователи, которые находятся в России и пользуются картами здесь, никаких изменений, скорее всего, не заметят.

— Карты международных валютных систем, выпущенные российскими банками, внутри России будут работать как прежде, — говорит Павел Ефремов. — После 2014 года, после Крыма, все банки замкнули на российской МСПК (Международная система платежных карт. — Прим. ред.), которую контролируют в Центробанке.

Что сейчас делать с деньгами?

Эксперты считают, что волноваться о накоплениях в российских банках не стоит — счетам ничего не угрожает (кроме инфляции).

Бюджетники, военные и пенсионеры сейчас защищены особенно — их давно перевели на российскую платежную систему «Мир». Эксперты сходятся во мнениях, что она будет работать при любом раскладе.

— Система испытана, госслужащие давно на «Мире» находятся, — говорит Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. — С использованием других карт могут быть проблемы, но даже если будут карточные санкции, то вы сможете снять деньги в банке. Счета в российских банках никто не заморозит, в отличие от иностранных.

Снимать наличные средства многие экономисты не видят смысла, особенно если они лежат на вкладах или депозитах — там накопления хотя бы немного, но подрастают. В отличие от домашних сейфов, где деньги с каждым днем обесцениваются. Эксперты ожидают, что политическая ситуация может также привести к очередному толчку инфляции.

Тем, у кого есть сбережения, советуют перевести их в валюту, но разную. Правда, в момент подъема курсов скупать доллары и евро обычно невыгодно.

Ранее мы разбирались, правда ли доллар подскочит до 100 рублей, прочитайте мнения экономистов.

Банки ждут возможных санкций от платежных систем, но на платежах по России они не должны отразиться
Банки ждут возможных санкций от платежных систем, но на платежах по России они не должны отразитьсяФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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Комментарии (9)

blackcatwhitecat
можно было и покороче написать - ваши денежки тю-тю, улетают вместе со снарядами в Киев, рыпаться уже бесполезно
orlovandrei1986
как я вовремя взял ипотеку под 5.9% =)

вклады не изымут? да хватит всем врать уже, Члены ГосДуры говорили же об обратном в своих интервью
Иван 2пырьев
>> Правда, в момент подъема курсов скупать доллары и евро обычно невыгодно.

Какой оптимизм )))) Кто-то рассчитывает, что курсы пойдут на спад?
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