Президент Финляндии: Россия напала на весь европейский порядок безопасности

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что действия России направлены против Украины, но в то же время являются нападением на весь европейский порядок безопасности. Его слова утром 24 февраля приводит РИА Новости.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — заявила минувшей ночью премьер-министр Финляндии Санна Марин, передаёт РИА Новости.



Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщал, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку в НАТО. При этом дипломат отмечал, что Суоми не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к Североатлантическому альянсу.

