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Президент Финляндии: Россия напала на весь европейский порядок безопасности

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Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что действия России направлены против Украины, но в то же время являются нападением на весь европейский порядок безопасности. Его слова утром 24 февраля приводит РИА Новости.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — заявила минувшей ночью премьер-министр Финляндии Санна Марин, передаёт РИА Новости.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сообщал, что Хельсинки сохраняет за собой возможность подать заявку в НАТО. При этом дипломат отмечал, что Суоми не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к Североатлантическому альянсу.

Президент РФ Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. В украинских городах слышны взрывы, сообщается об обстрелах.

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Комментарии (10)

pizza_pazza
Как страна признавшее Косово, лучше бы помолчали, умнее б казались.
263784231
Ого, горячий финский парень решил, что Америка ему поможет - ну,ну. Помалкивал бы лучше, а то ведь, неровен час, под горячую руку попадёт, так напомнят ему, как раньше назывался город Хельсинки...
Leadmonkey
Это победа Путина. Если уже и Финляндия в НАТО захотела - то это точно успех.
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