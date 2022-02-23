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Метавшего табуретку в петербургского полицейского крымчанина заключили под стражу

Колпинский районный суд Петербурга заключил под стражу крымчанина, обвиняемого в насилии по отношению к полицейскому. Об этом 23 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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По версии следствия, пьяный мужчина 19 февраля этого года хулиганил в петербургской гостинице, а когда полицейский пригрозил доставить его в отделение, то решил избежать этого, применив подручные средства. Для начала в сотрудника полиции полетела табуретка, от которой тому удалось увернуться. После этого крымчанин трижды пытался ударить полицейского ногой. В пресс-службе судов не уточнили, достигла ли нога цели.

Сам мужчина в суде расплакался и объяснил, что приехал на заработки — заниматься электрогазосваркой. Однако даже упоминание кредитов и больной мамы не разжалобило суд — крымчанина отправили под стражу на два месяца.

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Комментарии (9)

265076323
Пусть подумает в тишине. Время лечит.
265101847
Крымчане, лнровцы, днрровцы, сколько их там ещё в очереди на нашу голову?!!!
Шурик7890
Ща с днр ещё подтянутся, на заработки и с кредитами:)
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