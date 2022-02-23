Метавшего табуретку в петербургского полицейского крымчанина заключили под стражу

По версии следствия, пьяный мужчина 19 февраля этого года хулиганил в петербургской гостинице, а когда полицейский пригрозил доставить его в отделение, то решил избежать этого, применив подручные средства. Для начала в сотрудника полиции полетела табуретка, от которой тому удалось увернуться. После этого крымчанин трижды пытался ударить полицейского ногой. В пресс-службе судов не уточнили, достигла ли нога цели.

Сам мужчина в суде расплакался и объяснил, что приехал на заработки — заниматься электрогазосваркой. Однако даже упоминание кредитов и больной мамы не разжалобило суд — крымчанина отправили под стражу на два месяца.

