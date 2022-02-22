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В Раду внесены законопроекты о разрыве дипотношений между Россией и Украиной

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Минимум три законопроекта о судьбе дипломатических отношений с Россией внесены на рассмотрение Верховной радой 22 февраля. Один из сценариев — военное положение в Донецкой и Луганской областях и закрытые границы.

Сразу два предложения поступило от партии «Свобода» в лице депутата Оксаны Савчук. Она предлагает полностью разорвать дипломатические отношения с Россией, а также обратиться к Зеленскому с просьбой ввести военное положение на спорных территориях. Также предлагает прекратить транспортное сообщение с Россией и закрыть границы, в том числе с Белоруссией.

Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко предлагает остановить или приостановить действие всех договоров между странами и назначить страну, чье посольство будет представлять в России украинские интересы.

Ранее российские власти заявляли, что не намерены разрывать с Украиной дипломатические отношения.

Новая стадия конфликта в Донбассе началась 18 февраля, когда власти самопровозглашенных республик объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Часть жителей Донбасса готовится принять Ленобласть. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Зеленский, МИД Украины и ВСУ несколько раз говорили о том, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт, регулярно слышны взрывы, но кто стреляет — не ясно. Несколько снарядов были найдены в приграничной зоне на территории Ростовской области. СК возбудил уголовное дело и отправил в регион группу следователей, чтобы опрашивать беженцев и фиксировать преступления украинской армии. Донбасские лидеры показали «карту вторжения» Киева на территорию самопровозглашенных республик. Российские государственные СМИ рассказали о поимке украинского агента, который якобы готовил подрывы мостов и прочей инфраструктуры.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты самопровозглашенных республик 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Это значит, что Россия может ввести на территорию войска. Рынок отреагировал падением рубля. Большинство западных стран осудили действия РФ. Зеленский призвал остановить «Северный поток-2», в ФРГ заявили о приостановке сертификации газопровода.

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Комментарии (13)

Артист ритуальных услуг
За сколько там хохлы продали крiм и донбас? Кто напомнит?
baddancer
Зеленский призвал включить остановку "Северного потока-2" в пакет санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР.

То есть Зеленский говорит, что в связи с признанием Донбасса Украина хочет больше экономического сотрудничества с Россией.

Хочет транспортировать больше газа из РФ
Artem_9
А запретить импорт горючего из России они не хотят?)
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