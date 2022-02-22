В Раду внесены законопроекты о разрыве дипотношений между Россией и Украиной

Минимум три законопроекта о судьбе дипломатических отношений с Россией внесены на рассмотрение Верховной радой 22 февраля. Один из сценариев — военное положение в Донецкой и Луганской областях и закрытые границы.

Сразу два предложения поступило от партии «Свобода» в лице депутата Оксаны Савчук. Она предлагает полностью разорвать дипломатические отношения с Россией, а также обратиться к Зеленскому с просьбой ввести военное положение на спорных территориях. Также предлагает прекратить транспортное сообщение с Россией и закрыть границы, в том числе с Белоруссией.