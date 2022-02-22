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Спикер Госдумы Володин заявил, что рубль восстановится, если в него верить

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Верой и мыслями о национальной валюте можно добиться укрепления рубля. Вячеслав Володин призвал к развитию.

Слова спикера ГД приводит «Интерфакс» 22 февраля. Он начал с того, что биржа сейчас оценивает риски, а вообще российская экономика справляется с вызовами и развивается. «Надо верить в свою национальную валюту. Надо думать о развитии нашей страны, и тогда рубль восстановится, станет укрепляться», — дал свой прогноз Володин.

Он также добавил, что в 2014–2015 годах России было непросто, и нельзя сказать, что сейчас тяжелее. «Но развиваться надо. Кто хочет нас остановить, должны понимать, что это сделает нашу страну только сильнее, сгруппирует», — убежден спикер.

Новая стадия конфликта в Донбассе началась 18 февраля, когда власти самопровозглашенных республик объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Часть жителей Донбасса готовится принять Ленобласть. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Зеленский, МИД Украины и ВСУ несколько раз говорили о том, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт, регулярно слышны взрывы, но кто стреляет — не ясно. Несколько снарядов были найдены в приграничной зоне на территории Ростовской области. СК возбудил уголовное дело и отправил в регион группу следователей, чтобы опрашивать беженцев и фиксировать преступления украинской армии. Донбасские лидеры показали «карту вторжения» Киева на территорию самопровозглашенных республик. Российские государственные СМИ рассказали о поимке украинского агента, который якобы готовил подрывы мостов и прочей инфраструктуры.
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Парламенты самопровозглашенных республик 22 февраля ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией. Это значит, что Россия может ввести на территорию войска. Рынок отреагировал падением рубля. Большинство западных стран осудили действия РФ. Зеленский призвал остановить «Северный поток-2», в ФРГ заявили о приостановке сертификации газопровода.

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Комментарии (41)

***_555
Если все депутаты, чиновники, слабовики и прочие продадут свою недвижимость за рубежом, снимут валюту с заграничных счетов и продадут на бирже за рубли, то может и восстановиться. На пару часов.
265869937
" рубль восстановится, если в него верить "
Это так экономика работает? Ну тогда самая большая концентрация экономистов находится в РПЦ
boba_5e4cd8961d365
Срочно вытаскиваем иконостас из машины и клеим на бумажники. Это работает. 100% инфа.
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