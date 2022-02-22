Спикер Госдумы Володин заявил, что рубль восстановится, если в него верить

Верой и мыслями о национальной валюте можно добиться укрепления рубля. Вячеслав Володин призвал к развитию.

Слова спикера ГД приводит «Интерфакс» 22 февраля. Он начал с того, что биржа сейчас оценивает риски, а вообще российская экономика справляется с вызовами и развивается. «Надо верить в свою национальную валюту. Надо думать о развитии нашей страны, и тогда рубль восстановится, станет укрепляться», — дал свой прогноз Володин.

Он также добавил, что в 2014–2015 годах России было непросто, и нельзя сказать, что сейчас тяжелее. «Но развиваться надо. Кто хочет нас остановить, должны понимать, что это сделает нашу страну только сильнее, сгруппирует», — убежден спикер.