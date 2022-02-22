Водитель, сбивший юного самокатчика на перекрестке Оптиков и Туристской, пойдет под суд

В Петербурге направили в суд уголовное дело о ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок. Водитель сбил его при повороте.
ДТП произошло 24 июня 2021 года на регулируемом перекрестке улицы Оптиков с Туристской улицей. По версии следствия, 42-летний петербуржец, управляя исправным автомобилем, при повороте не убедился в безопасности маневра и сбил малолетнего ребенка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. В результате юный самокатчик получил тяжелые травмы, сообщает 22 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.