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Водитель, сбивший юного самокатчика на перекрестке Оптиков и Туристской, пойдет под суд

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В Петербурге направили в суд уголовное дело о ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок. Водитель сбил его при повороте.

ДТП произошло 24 июня 2021 года на регулируемом перекрестке улицы Оптиков с Туристской улицей. По версии следствия, 42-летний петербуржец, управляя исправным автомобилем, при повороте не убедился в безопасности маневра и сбил малолетнего ребенка, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. В результате юный самокатчик получил тяжелые травмы, сообщает 22 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии (15)

Suricat
Продолжайте не вставать с ваших диванов, о великие гуру)))
vic_5e4cd1938d1a8
Вот почему, крайне редко (и не только в этом случае), говоря о вине одной стороны, совершенно не рассматривается вина (или неразумное поведение) другой стороны?
Ведь в данном случае, самокатчика на пешеходном переходе вообще не должно было быть. Или в этот раз суд учтёт все обстоятельства происшествия.
Например, даже если водитель получает какое-либо наказание, то именно этот же суд должен наказать и вторую сторону, если она что-либо нарушила, пусть и уже пострадавшую.
Slava_Rossii
Родителей самокатчика, я надеюсь, тоже привлекли?
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