Президент Сербии Александр Вучич заявил, что большинство сербов будут на стороне России

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР президент Сербии Александр Вучич заявил, что большинство сербов будут на стороне РФ, несмотря ни на что.



«Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда высказывала поддержку целостности Украины, а с третьей стороны — у вас всегда есть 85% нации, которые, что и как бы ни произошло, будут на стороне России, и это данность, с которой как президент имею дело», — сказал Вучич в эфире TV Pink.

Сербский лидер отметил, что страна рискует оказаться под политическим давлением. По его словам, государство может столкнуться с санкциями, что, предположительно, повлияет на рост цен на энергоносители.