После признания Россией независимости ДНР и ЛНР президент Сербии Александр Вучич заявил, что большинство сербов будут на стороне РФ, несмотря ни на что.
«Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда высказывала поддержку целостности Украины, а с третьей стороны — у вас всегда есть 85% нации, которые, что и как бы ни произошло, будут на стороне России, и это данность, с которой как президент имею дело», — сказал Вучич в эфире TV Pink.
Сербский лидер отметил, что страна рискует оказаться под политическим давлением. По его словам, государство может столкнуться с санкциями, что, предположительно, повлияет на рост цен на энергоносители.
Вучич также добавил, что негативная реакция на решение России со стороны Запада ожидаемо идентична, заявления глав европейских государств показывают единство.
Ранее президент РФ подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Позже жители Донецка вышли на улицы города, чтобы отпраздновать это событие. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что большинство сербов будут на стороне России
После признания Россией независимости ДНР и ЛНР президент Сербии Александр Вучич заявил, что большинство сербов будут на стороне РФ, несмотря ни на что.
«Сербия находится на европейском пути, Сербия всегда высказывала поддержку целостности Украины, а с третьей стороны — у вас всегда есть 85% нации, которые, что и как бы ни произошло, будут на стороне России, и это данность, с которой как президент имею дело», — сказал Вучич в эфире TV Pink.
Сербский лидер отметил, что страна рискует оказаться под политическим давлением. По его словам, государство может столкнуться с санкциями, что, предположительно, повлияет на рост цен на энергоносители.
Вучич также добавил, что негативная реакция на решение России со стороны Запада ожидаемо идентична, заявления глав европейских государств показывают единство.
Ранее президент РФ подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Позже жители Донецка вышли на улицы города, чтобы отпраздновать это событие.