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Жители Донецка запускают праздничные салюты после признания независимости ДНР и ЛНР

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Жители Донецка вышли на улицы города, чтобы отпраздновать признание независимости ДНР и ЛНР. На кадрах, появившихся в соцсетях ночью 21 февраля, видно, что некоторые из них размахивают флагами России под гимн страны и запускают салюты.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. В поддержку такого решения высказывались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Типичный Донецк

До этого к аналогичному решению Путина призывали главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Комментарии (66)

Spb
очень красиво. хоть люди порадуются
264867481
Опять фсбшную будку подорвали?
Squaw
Чую, очередной отпуск изгадили...
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