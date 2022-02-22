Жители Донецка запускают праздничные салюты после признания независимости ДНР и ЛНР

Жители Донецка вышли на улицы города, чтобы отпраздновать признание независимости ДНР и ЛНР. На кадрах, появившихся в соцсетях ночью 21 февраля, видно, что некоторые из них размахивают флагами России под гимн страны и запускают салюты.



Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик. В поддержку такого решения высказывались глава Совфеда Валентина Матвиенко, директор ФСБ Александр Бортников, премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.