Маршрутка догнала двоих на Руставели. Пробка тянется с Пискаревского проспекта

На улице Руставели, в районе дома 5, в правом ряду собрался «паровозик» из кроссовера, легковой KIA и маршрутного автобуса ПАЗ, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей. На фото видно, что маршрутка неплохо помяла заднюю часть «КИА».
Из-за аварии собралась пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор наблюдается не только на улице Руставели, но и на Пискаревском проспекте. Особенно плотное движение со стороны КАД, пробка тянется от пересечения с Ручьевской дорогой до перекрестка с улицей Руставели. В обратную сторону движение затруднено от Шафировского проспекта.