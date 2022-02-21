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Маршрутка догнала двоих на Руставели. Пробка тянется с Пискаревского проспекта

ДТП с тремя машинами собирает плотную пробку в Калининском районе Петербурга вечером 21 февраля. Одним из участников аварии стала маршрутка.

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На улице Руставели, в районе дома 5, в правом ряду собрался «паровозик» из кроссовера, легковой KIA и маршрутного автобуса ПАЗ, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей. На фото видно, что маршрутка неплохо помяла заднюю часть «КИА».

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Из-за аварии собралась пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор наблюдается не только на улице Руставели, но и на Пискаревском проспекте. Особенно плотное движение со стороны КАД, пробка тянется от пересечения с Ручьевской дорогой до перекрестка с улицей Руставели. В обратную сторону движение затруднено от Шафировского проспекта.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

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Да тут всегда пробка, "особенно со стороны КАДа"...
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