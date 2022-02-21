Источник: Ленобласть не собирается вводить режим ЧС из-за беженцев с Донбасса

В Ленинградской области пока не вводят режим чрезвычайной ситуации в связи с прибытием беженцев из Донбасса. Об этом 21 февраля сообщает 47news ссылкой на источник в правительстве региона.



Напомним, в Ленобласти для беженцев из ДНР и ЛНР готовят два лагеря: «Россонь» в Кингисеппском районе и «Маяк» в Гатчинском. Прибытие гостей ожидается 22 февраля. Ранее регион заявил о готовности принять до 1500 беженцев из Донбасса в два этапа.



Режим ЧС из-за беженцев уже ввели Ростовская, Воронежская, Пензенская, Саратовская и Волгоградская области.

