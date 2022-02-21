Из-за беженцев из Донбасса режим ЧС ввела Пензенская область

Пензенская область 21 февраля вводит режим ЧС в связи с прибытием в регион беженцев, эвакуированных из Донбасса. Такое распоряжение подписал губернатор области Олег Мельниченко, сообщается в телеграм-канале региона.



«Введение режима связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи», — отмечается в сообщении.



Режим введён для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС. В распоряжении губернатора между министерствами и ведомствами распределены задачи. Например, минздрав должен обеспечить медосмотры и тесты на ковид, минобразования — найти детям места в школах.

