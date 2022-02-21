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Из-за беженцев из Донбасса режим ЧС ввела Пензенская область

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Пензенская область 21 февраля вводит режим ЧС в связи с прибытием в регион беженцев, эвакуированных из Донбасса. Такое распоряжение подписал губернатор области Олег Мельниченко, сообщается в телеграм-канале региона.

«Введение режима связано с принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи», — отмечается в сообщении.

Режим введён для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС. В распоряжении губернатора между министерствами и ведомствами распределены задачи. Например, минздрав должен обеспечить медосмотры и тесты на ковид, минобразования — найти детям места в школах.

Пензенская область готова принять 700 семей, эвакуированных из Донбасса.

20 февраля, напомним, режим ЧС по той же причине ввела Воронежская область.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны Украины и объявили о временной эвакуации граждан в Россию.

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