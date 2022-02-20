Из-за беженцев из ЛНР и ДНР в Воронежской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Воронежской области. На эту меру власти пошли из-за увеличения притока в регион беженцев из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, сообщил 20 февраля на своей странице в Instagram губернатор Воронежской области Александр Гусев.



«Поток людей из ЛНР и ДНР растет. Поэтому важно максимально оперативно и комфортно размещать прибывших в пунктах временного размещения. Для этого ввел на территории региона режим ЧС», — заявил Гусев. Губернатор пояснил, что режим ЧС поможет быстро решать организационные и другие вопросы, в частности выделение финансирования на первоочередные вопросы беженцев, обеспечение бытовыми принадлежностями, проведение тестирования на коронавирус.