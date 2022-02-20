В пятницу, 18 февраля, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей объявили эвакуацию населения, а в субботу — всеобщую мобилизацию. «Фонтанка» рассказывает, что происходит в Донбассе к полудню воскресенья.



В 5 утра украинские солдаты 79-й штурмовой бригады попытались атаковать народную милицию, говорится в сообщении Народной милиции в Telegram. В районе поселка Пионерское они форсировали реку Северский Донец, но встретив сопротивление народной милиции, вынуждены были отступить.

В результате инцидента были разрушены пять жилых домов, есть жертвы среди мирного населения, их количество уточняется.