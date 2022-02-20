В пятницу, 18 февраля, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской областей объявили эвакуацию населения, а в субботу — всеобщую мобилизацию. «Фонтанка» рассказывает, что происходит в Донбассе к полудню воскресенья.
В 5 утра украинские солдаты 79-й штурмовой бригады попытались атаковать народную милицию, говорится в сообщении Народной милиции в Telegram. В районе поселка Пионерское они форсировали реку Северский Донец, но встретив сопротивление народной милиции, вынуждены были отступить.
В результате инцидента были разрушены пять жилых домов, есть жертвы среди мирного населения, их количество уточняется.
Понесли потери и силы украинского оккупационного корпуса. По данным СМИ, погибли начальник разведки из 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского и два солдата ВСУ.
В ДНР заявили, что спецназ министерства государственной безопасности ДНР накануне обезвредил в Донецке группу украинских диверсантов, которые планировали подорвать электростанции, газопроводы, и фильтровальные станции на территории республики, сообщает ТАСС.
В Ростовскую область прибыли уже более 40 тысяч беженцев из Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы МЧС Александра Чуприяна. Для эвакуированных в регионе развернули 92 пункта временного размещения. Еще около двух тысяч человек на поездах отправили в Курскую и Воронежскую области.
Первый поезд и 910 беженцев утром уже прибыли в Воронеж, среди них 358 детей. Прибытия второго состава с ориентировочно таким же числом пассажиров ожидают в течение дня, добавляет РИА Новости. Региональные власти заявили, что готовы принять 4,5 тысячи человек, для них развернули 42 пункта временного размещения.