В Россию прибыло уже более 60 тысяч беженцев из Донбасса. Тысяча получила выплаты в Ростовской области

Около 61 тысячи беженцев из Донбасса уже прибыли в Россию, сообщил 21 февраля врио главы МЧС Александр Чуприян. В Ростовской области около тысячи эвакуированных получили единовременные выплаты, рассказал он РИА Новости.
«У нас увеличивается количество выплат и документов, которые подготавливаются к этим выплатам. Около 4 тысяч заявлений мы получили по этому поводу, и уже более 1 тысячи человек получили деньги», — цитирует РИА Чуприяна. Он уверен, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.
Мурманская область, ранее заявившая о готовности принять беженцев, по данным РИА, уточнила число: минимум 300 человек. Вслед за Ростовской, Воронежской и Пензенской областями режим ЧС вводят Саратовская и Волгоградская, сообщают власти регионов.
Как писала «Фонтанка», в Ленобласти для беженцев из ДНР и ЛНР готовят два лагеря: «Россонь» в Кингисеппском районе и «Маяк» в Гатчинском. Прибытие гостей ожидается 22 февраля. Ранее регион заявил о готовности принять до 1500 беженцев из Донбасса в два этапа.