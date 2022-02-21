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В Россию прибыло уже более 60 тысяч беженцев из Донбасса. Тысяча получила выплаты в Ростовской области

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Около 61 тысячи беженцев из Донбасса уже прибыли в Россию, сообщил 21 февраля врио главы МЧС Александр Чуприян. В Ростовской области около тысячи эвакуированных получили единовременные выплаты, рассказал он РИА Новости.

«У нас увеличивается количество выплат и документов, которые подготавливаются к этим выплатам. Около 4 тысяч заявлений мы получили по этому поводу, и уже более 1 тысячи человек получили деньги», — цитирует РИА Чуприяна. Он уверен, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.

Мурманская область, ранее заявившая о готовности принять беженцев, по данным РИА, уточнила число: минимум 300 человек. Вслед за Ростовской, Воронежской и Пензенской областями режим ЧС вводят Саратовская и Волгоградская, сообщают власти регионов.

Как писала «Фонтанка», в Ленобласти для беженцев из ДНР и ЛНР готовят два лагеря: «Россонь» в Кингисеппском районе и «Маяк» в Гатчинском. Прибытие гостей ожидается 22 февраля. Ранее регион заявил о готовности принять до 1500 беженцев из Донбасса в два этапа.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны Украины и объявили о временной эвакуации граждан в Россию.

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Комментарии (17)

265076323
Ежегодно въезжает около 4 млн чебуреков....беженцы с ДНР всяко лучше
Local
Скоро начнётся сезон,кто сажать на огородах будет,за скотиной и птицей домашней ухаживать?
Там многие живут за счёт собственных хозяйств,вряд ли они с большой радостью всё бросят.
adequate passenger
Что-то когда начали границы от ковидла закрывать, никто не торопился наших из других стран забирать, а предлагалось людям втридорога билеты покупать, что бы в страну вернуться. Или это другое?.
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