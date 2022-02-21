В Россию прибыло уже более 60 тысяч беженцев из Донбасса. Тысяча получила выплаты в Ростовской области

Около 61 тысячи беженцев из Донбасса уже прибыли в Россию, сообщил 21 февраля врио главы МЧС Александр Чуприян. В Ростовской области около тысячи эвакуированных получили единовременные выплаты, рассказал он РИА Новости.



«У нас увеличивается количество выплат и документов, которые подготавливаются к этим выплатам. Около 4 тысяч заявлений мы получили по этому поводу, и уже более 1 тысячи человек получили деньги», — цитирует РИА Чуприяна. Он уверен, что в ближайшее время эта цифра значительно увеличится.

