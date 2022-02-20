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Песков: Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала

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Россия это последняя страна в Европе, которая вообще хочет произносить слово «война», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля.

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1»

Он добавил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину.

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, — это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности», — сказал Песков.

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Комментарии (6)

Mikle776
он забыл добавить, что это историческая правда!!!
и что историю надо изучать по учебникам Мединского
А может он имел в виду Российскую Федерацию, которая в 1991 году образовалась?
Клаустрофобик
Голос Саурона.Ложь ложь ложь.
any_5e4cfc41eb9fb
Это теперь так по вновь утверждённым и настоятельно рекомендованным учебникам истории?
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