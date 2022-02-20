Песков: Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала

Россия это последняя страна в Европе, которая вообще хочет произносить слово «война», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 февраля.

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война», — сказал он в интервью на телеканале «Россия 1»

Он добавил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину.