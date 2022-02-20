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Поживем до 100 лет: 9 продуктов, которые любят долгожители, — они предотвращают рак, диабет и проблемы с сердцем

В списке есть чеснок, картофель, хлеб и помидоры, а стейки предпочитают готовить из лосося.

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В последние годы авокадо стал популярным ингредиентом для многих блюд и салатов. Тот случай, когда и полезно, и вкусно
В последние годы авокадо стал популярным ингредиентом для многих блюд и салатов. Тот случай, когда и полезно, и вкусноФото: Александра Мамонтова / 76.RU
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Так называемые голубые зоны — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Окинавы в Японии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. Наши коллеги из журнала Marie Claire узнали, любовь к каким продуктам объединяет население этих мест.

Фасоль и другие бобовые

Бобовые — основной продукт питания в большинстве «голубых зон». Они содержат необходимое количество антиоксидантов, клетчатки и других питательных веществ, которые помогают поддерживать здоровый вес и бороться с болезнями. Например, черноглазый горох — важная часть ежедневного рациона на острове Икария в Греции, и было обнаружено, что эти бобы полезны для сердца, а также обладают противораковыми и противодиабетическими свойствами. Сообщество Никойя из Коста-Рики ежедневно ест черную фасоль, часто вместе с рисом и кукурузными лепешками (неплохая идея для ужина, не так ли?)

Картофель

Белый картофель считается основным продуктом питания для тех, кто живет на острове Икария в Греции, а фиолетовый сладкий картофель регулярно потребляется в районе Окинавы. Последний содержит фитохимические вещества, называемые антоцианами, которые, как известно, помогают предотвращать болезни. Сладкий картофель также богат витаминами А, В6, С и калием. А еще в нем много клетчатки. Хотя многие считают, что белый картофель вреден для здоровья из-за высокого содержания углеводов, практика показывает, что это не так — он помогает икарийцам предотвращать развитие диабета, а также поддерживать низкий уровень артериального давления.

Чеснок

Жители префектуры Окинавы в Японии регулярно едят чеснок. В статье журнала National Geographic утверждается, что этот продукт считается «одним из самых мощных природных лекарств». Его связывают со снижением риска развития некоторых заболеваний, которые обычно возникают с возрастом. В частности, в отчете Antioxidants говорится, что чеснок содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, помогает предотвратить развитие некоторых видов рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло

Также икарийцы ежедневно используют оливковое масло. В отчете, опубликованном в открытом журнале Nutrients, говорится, что оливковое масло первого холодного отжима отличает длинный список доказанных преимуществ для здоровья, поэтому обитатели Средиземноморья, где оно широко используется, считаются одними из самых здоровых в мире. Например, было обнаружено, что оливковое масло помогает контролировать вес, нормализовать кровяное давление, снижает риск возникновения некоторых видов рака и способствует общему оздоровлению благодаря своим противовоспалительным свойствам.

Авокадо

Калифорнийский город Лома-Линда — одна из пяти «голубых зон». Местное сообщество состоит в основном из адвентистов седьмого дня. Они известны тем, что в основном придерживаются вегетарианской диеты, и не последнюю роль в ней играет авокадо. Согласно статье в журнале National Geographic о «голубых зонах» мира, авокадо помогает снизить уровень холестерина и содержит на 30% больше калия, чем бананы. Также известно, что авокадо помогает контролировать вес и снижает риск ожирения и развития диабета 2-го типа.

Лосось

Хотите жить до 100 лет? В этом вам поможет ужин из лосося
Хотите жить до 100 лет? В этом вам поможет ужин из лососяФото: Александра Мамонтова / 76.RU
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Также адвентисты из Лома-Линда любят лосось и другую жирную рыбу — ее едят даже те, кто обычно питается растительной пищей. Лосось содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые, как было установлено, помогают поддерживать здоровье сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогают снизить уровень хронического воспаления.

Цельнозерновой хлеб на закваске

Итальянский остров Сардиния — еще один регион, входящий в «голубую зону». Члены местного сообщества едят такие продукты, как нут, козье молоко и хлеб на закваске. Последний делается из цельной пшеницы и благодаря закваске содержит живые молочнокислые бактерии. Согласно статье в журнале National Geographic сардинский процесс закваски помогает превратить сахар и глюкозу в молочную кислоту. Это снижает гликемический индекс, а это значит, что уровень сахара в крови не будет повышаться, а вы дольше будете чувствовать сытость.

Хлеб тоже попал в список полезных продуктов
Хлеб тоже попал в список полезных продуктовФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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Помидоры

Ничуть не меньше жители Сардинии любят томаты. Итальянцы используют этот овощ во многих своих блюдах. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который известен своими противовоспалительными свойствами и способностью нормализовать кровяное давление, снижать риск метаболического синдрома и инсульта, а также улучшать здоровье сердца. Имейте в виду, что помидоры черри содержат больше бета-каротина, который, как показали исследования, может помочь снизить риск развития опухолей, связанных с раком простаты.

Вино

Многие регионы «голубой зоны» включают в свою диету бокал красного вина. Согласно официальному сайту «голубых зон», многие жители обозначенных регионов выпивают около двух бокалов вина в день. Жители Сардинии пьют особое красное вино, называемое вином Каннонау. Некоторые исследования подтверждают, что красное вино может быть полезным для здоровья сердца из-за содержания в нем антиоксидантов и полифенолов. Конечно, с любым алкоголем важна умеренность, а иногда и одобрение врача.

В последние годы авокадо стал популярным ингредиентом для многих блюд и салатов. Тот случай, когда и полезно, и вкусно
В последние годы авокадо стал популярным ингредиентом для многих блюд и салатов. Тот случай, когда и полезно, и вкусноФото: Александра Мамонтова / 76.RU
Хотите жить до 100 лет? В этом вам поможет ужин из лосося
Хотите жить до 100 лет? В этом вам поможет ужин из лососяФото: Александра Мамонтова / 76.RU
Хлеб тоже попал в список полезных продуктов
Хлеб тоже попал в список полезных продуктовФото: Александр Ощепков / NGS.RU

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