В ОДКБ допустили вероятность направления в Донецк миротворцев

С санкции ООН и самой Украины в зону конфликта в ДНР и ЛНР могли бы быть направлены миротворцы ОДКБ. Однако конфликт надо решать с помощью дипломатии.

Такое мнение прозвучало от генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности в интервью Reuters 19 февраля. Станислав Зась гипотетически допустил появление в Донбассе миротворцев ОДКБ, но отметил, что для этого нужно согласие от Украины, мандат совбеза ООН и поддержка всех правительств стран ОДКБ.

«Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность», — добавил Зась.