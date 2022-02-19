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В ОДКБ допустили вероятность направления в Донецк миротворцев

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С санкции ООН и самой Украины в зону конфликта в ДНР и ЛНР могли бы быть направлены миротворцы ОДКБ. Однако конфликт надо решать с помощью дипломатии.

Такое мнение прозвучало от генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности в интервью Reuters 19 февраля. Станислав Зась гипотетически допустил появление в Донбассе миротворцев ОДКБ, но отметил, что для этого нужно согласие от Украины, мандат совбеза ООН и поддержка всех правительств стран ОДКБ.

«Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность», — добавил Зась.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а местных жителей обманывают. В Донецке перестали работать школы и общественный транспорт. Слышны взрывы. По официальным данным, в Ростовскую область приехали больше 30 тысяч беженцев. Несколько снарядов были найдены в приграничной зоне на территории Ростовской области. СК возбудил уголовное дело, Зеленский отрицает причастность к этим обстрелам. Донбасские лидеры показали «карту вторжения» Киева на территорию самопровозглашенных республик. Российские государственные СМИ рассказали о поимке украинского агента, который якобы готовил подрывы мостов и прочей инфраструктуры.

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Комментарии (21)

Modest_5e4ce41f7533b
Миротворцы уже показали себя в Казахстане дружным и решительным отходом.
Hutu
Увы... Боюсь, что "Аннушка уже разлила масло".... Но утешает лишь одно - нападение режима на братский народ станет их концом......
265869937
Какой сумошедший этот Зась. Украина каким боком к ОДКБ?
Да и весьма сомнительно, чтобы страна защищающаяся от российских военных, сама позвала тех же росийских военных, но уже в статутсе миротворцев....
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