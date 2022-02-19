FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
75.76р86.15р
Ситуация в ДонбассеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!ЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Володин: в случае угрозы жизни соотечественников из Донбасса Россия встанет на их защиту

33
Печать

Россия войны не хочет, о чем неоднократно говорил и продолжает говорить президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, живущих в ДНР и ЛНР, Россия встанет на их защиту, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы. Их [США] не пугает, что своими действиями Киев перечёркивает Минские договорённости. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может всё это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева. Но понимает ли это Европа? Её лидеры молчат. Если война начнётся, именно Европа станет ареной военных действий», — написал Володин 18 февраля в своем Telegram-канале.

Обвинения в адрес России со стороны Вашингтона он назвал провокацией для дезинформации мирового сообщества: «они сами создали несуществующую угрозу, затем санкционировали нападение на мирных граждан ДНР и ЛНР и даже уже назначили виновных».

«Хотелось бы обратиться к депутатам европейских стран: спросите своих избирателей, хотят ли они войны? И второй вопрос: что вы делаете, чтобы её предотвратить?» — спрашивает парламентарий.

Ранее в Белом доме заявили, что в случае эскалации на Украине Россию лишат доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям, однако санкции не затронут экспорт энергоносителей. Также РФ не планируют отключать от системы межбанковских переводов SWIFT.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а их обманывают.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (33)

ShkVAl
Как же замечательно изучать homo. На всех примерно одинаковых реакциях. Верхний палеолит …
Борьба за территории, средства обеспечения.
Денеб
Володина вместе со всей его роднёй - под ружьё! Защищать Новороссию! В первых рядах поставить!
dragvs
Вся Россия знает от кого на самом деле исходит угроза. "соотечественников, живущих в ДНР и ЛНР" - соотечественников там быть не может и не должно быть по определению, Россия обязана их эвакуировать в случае угрозы. Там находятся украинские заложники, которым выдали российские паспорта, не более чем постановка.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний