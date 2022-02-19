Володин: в случае угрозы жизни соотечественников из Донбасса Россия встанет на их защиту

Россия войны не хочет, о чем неоднократно говорил и продолжает говорить президент Владимир Путин. Но если возникнет угроза жизни граждан РФ и соотечественников, живущих в ДНР и ЛНР, Россия встанет на их защиту, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы. Их [США] не пугает, что своими действиями Киев перечёркивает Минские договорённости. Они прекрасно понимают, к какой трагедии может всё это привести, поэтому эвакуировали своих дипломатов из Киева. Но понимает ли это Европа? Её лидеры молчат. Если война начнётся, именно Европа станет ареной военных действий», — написал Володин 18 февраля в своем Telegram-канале.

