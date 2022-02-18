Белый дом: Санкции против России не затронут экспорт энергоносителей

В случае эскалации на Украине Россию лишат доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям, заявили 18 февраля в Белом доме. В Вашингтоне подчеркнули, что санкции при этом не затронут возможности РФ по экспорту энергоносителей, также не планируется отключать РФ от банковской системы SWIFT.



«Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами», — предупредил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх (цитата по РИА Новости).

