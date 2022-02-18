Белый дом: Санкции против России не затронут экспорт энергоносителей

В случае эскалации на Украине Россию лишат доступа к глобальным финансовым рынкам и сложным технологиям, заявили 18 февраля в Белом доме. В Вашингтоне подчеркнули, что санкции при этом не затронут возможности РФ по экспорту энергоносителей, также не планируется отключать РФ от банковской системы SWIFT.
«Все варианты действий сохраняются, однако, скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций. Есть другие суровые меры, которые мы можем предпринять и которые наши союзники готовы задействовать в координации с нами», — предупредил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх (цитата по РИА Новости).
Как рассказал РИА Новости официальный представитель Госдепартамента, США рассматривают эвакуацию и взрыв в Донбассе как предлог для начала операции против Украины «под другим флагом».
«Подобные заявления представляют собой новую попытку при помощи лжи и дезинформации скрыть, что Россия является истинным агрессором в данном конфликте. Именно об этом типе операции под ложным флагом предупредил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН», — подчеркнул он.
Кроме того, в Белом доме заявили, что в недавней масштабной кибератаке на украинские банки виновата Россия.