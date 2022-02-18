РИА Новости: Ростовская область готова принять 700 тысяч беженцев из Донбасса

Общая вместимость пунктов временного размещения в Ростовской области для беженцев из Донбасса превышает 700 тысяч человек. Об этом 18 февраля заявили РИА Новости в экстренных службах региона.



Источник ТАСС ранее говорил, что в Ростовской области якобы подготовлены только 10 тысяч мест для беженцев. РИА Новости в местных экстренных службах заверили, что пункты временного размещения уже создают в 8 районах и одном городском округе области. В регион вылетела рабочая группа во главе с врио главы МЧС Александром Чуприяном. В нее также входят специалисты Минздрава и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В МЧС РФ уточнили, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с беженцами. «В первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте», — говорится в сообщении МЧС.

