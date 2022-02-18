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РИА Новости: Ростовская область готова принять 700 тысяч беженцев из Донбасса

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Общая вместимость пунктов временного размещения в Ростовской области для беженцев из Донбасса превышает 700 тысяч человек. Об этом 18 февраля заявили РИА Новости в экстренных службах региона.

Источник ТАСС ранее говорил, что в Ростовской области якобы подготовлены только 10 тысяч мест для беженцев. РИА Новости в местных экстренных службах заверили, что пункты временного размещения уже создают в 8 районах и одном городском округе области. В регион вылетела рабочая группа во главе с врио главы МЧС Александром Чуприяном. В нее также входят специалисты Минздрава и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В МЧС РФ уточнили, что границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов с беженцами. «В первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее несколько российских регионов, помимо Ростовской области, уже заявили, что готовы принять беженцев.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 февраля объявили эвакуацию мирного населения. Якобы Киев начинает наступательную операцию. Путин распорядился обеспечить беженцев в Ростовской области всем необходимым и выдать им по 10 тысяч рублей. Жители ДНР и ЛНР рассказали «Фонтанке» об обстановке в республиках. Многим кажется, что их обманывают. Главком ВСУ обратился к жителям Донбасса и заявил, что Украина не готовит никаких наступательных операций в регионе, а их обманывают.

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Комментарии (14)

Жора__
А Януковичу дадут 10 тысяч? Он уже в Ростове!)))
07A
Семьсот тысяч зимой? Обеспечат переброску по степи, временным жильем, продуктами питания, полевыми кухнями, генераторами, средствами обогрева, топливом, одеждой, медицинским уходом и психологической помощью? Да им одни выгребные ямы траншеекопателями нужно рыть! К весне эпидемии и смертность как в концлагерях! Вот хреново мне когда не бухаю, полный раздрай с мышлением руководства страной!
X-кот
а следом за эвакуированными потянутся гробы.. им уже тоже место приготовили? Где родители тех детей, которые сидят в 10 км от границы Украины?! Их в армию отправляли учиться, а не участвовать в захватнической войне! Почему они молчат? Чего уж сейчас им бояться?
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