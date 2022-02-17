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Аномалии «Илении». Петербургу обещают самое низкое февральское давление в XXI веке

Череду циклонов с женскими именами продолжает североатлантическая «Иления». При ней метеозависимые петербуржцы могут почувствовать недомогание.

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Фото: телеграм-канал «Мегаполис»
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«Сегодня, 17 февраля, синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тёплый сектор активного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Иления» (по версии Всемирной метеорологической организации — «Дадли»). Его стараниями ожидается облачная погода, пройдёт мокрый снег, переходящий в дожди», — сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Атмосферное давление в Петербурге продолжит падать и составит 723 мм рт. ст., что существенно ниже нормы — на 36–38 единиц. «В течение XXI века такого низкого атмосферного давления в феврале в Санкт-Петербурге не наблюдалось», — отмечает метеоролог.

Сегодня в Петербурге, как уже писала «Фонтанка», около 3 градусов выше нуля. В пятницу, по прогнозу «Фобоса», немного похолодает, и дожди сменятся мокрым снегом.

Напомним очерёдность циклонов. После «Нади», завалившей Петербург снегом в конце января, пришла «Филина». Её сменили «Роксана», «Квина», «Сара», «Юта», и «Вера».

Фото: телеграм-канал «Мегаполис»

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