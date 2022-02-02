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С «Надей» попрощались, ждём «Филину»

Матриархат в небе над Петербургом набирает силу. К нам движется новый циклон с женским именем, правда, заденет нас только краем.

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Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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Циклоны не оставляют Петербург и Ленобласть в покое, сообщает 2 февраля ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Сегодня на смену «Наде» придёт «Филина». Днём её центр окажется над западными районами Белоруссии, так что Северную столицу она заденет лишь своим краем. Однако этого будет достаточно, чтобы сохранить в регионе преимущественно облачную погоду и местами вновь вызвать небольшой снег», — поясняет метеоролог.

По его словам, температура воздуха в городе составит минус 3–5 градусов, по области — минус 2–7. Ветер западный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы — 753 мм рт. ст.

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С завтрашнего дня, как уже писала «Фонтанка», похолодание продолжится. А снегопады постепенно сойдут на нет.

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

Вышибатя
Хочу в Сочи жить.
ДуремарСПб.
Когда же со Сбегловым распрощаемся,вместе с дружбаном подельником его из бункера.
E .SladkiBubalehhh
Самим то уже не смешно ?
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