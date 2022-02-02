С «Надей» попрощались, ждём «Филину»

Циклоны не оставляют Петербург и Ленобласть в покое, сообщает 2 февраля ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Сегодня на смену «Наде» придёт «Филина». Днём её центр окажется над западными районами Белоруссии, так что Северную столицу она заденет лишь своим краем. Однако этого будет достаточно, чтобы сохранить в регионе преимущественно облачную погоду и местами вновь вызвать небольшой снег», — поясняет метеоролог.



По его словам, температура воздуха в городе составит минус 3–5 градусов, по области — минус 2–7. Ветер западный 1–6 м/с. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы — 753 мм рт. ст.

