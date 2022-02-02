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Снегопад в Петербурге продолжится, в прогнозе на ближайшие дни — солнце

Погода в Петербурге вполне типичная для начала февраля: пасмурно и в меру холодно.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 февраля временами возможен небольшой снег, ветер слабый. На дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха составит минус 4–6 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 16 до 0 градусов. Самое холодное 2 февраля выдалось в 1966 году, минус 28 днём, а самое тёплое — в 1971 году, плюс 4, напоминает «Яндекс».

В ближайшие два дня, по прогнозу СЗ УГМС, будет уже почти без осадков и ещё немного морознее. Так, в ночь на пятницу возможно до минус 16 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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