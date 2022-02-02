Снегопад в Петербурге продолжится, в прогнозе на ближайшие дни — солнце

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 февраля временами возможен небольшой снег, ветер слабый. На дорогах снежный накат, гололедица. Температура воздуха составит минус 4–6 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 16 до 0 градусов. Самое холодное 2 февраля выдалось в 1966 году, минус 28 днём, а самое тёплое — в 1971 году, плюс 4, напоминает «Яндекс».
В ближайшие два дня, по прогнозу СЗ УГМС, будет уже почти без осадков и ещё немного морознее. Так, в ночь на пятницу возможно до минус 16 градусов.