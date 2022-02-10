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«Сара» — плаксивая. В Петербурге может пойти дождь

Петербург находится под властью тёплого сектора очередного циклона с женским именем «Сара»

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Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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В небе над Петербургом — сплошной матриархат. Сегодня, 10 февраля, ситуацию в городе определяет тёплый сектор очередного циклонического вихря, которому немецкие метеорологи дали женские имя «Сара», сообщает Центр «ФОБОС».

«Сара» принесла нам облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. «Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и в дожди. Возможна гололедица. Температура воздуха +1…+3 градуса, по области -2…+3 градуса. Ветер юго-западный, западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы», — прогнозирует «ФОБОС».

По его информации, в пятницу тоже будет тепло, и только к вечеру подморозит. Как уже писала «Фонтанка», в ночь на субботу может быть до минус 6 градусов.

Напомним, после «Нади», завалившей город снегом в конце января, пришла «Филина». Её сменили «Роксана», а затем «Квина».

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

АдМиРал
- Аб'амчик, чего ты не спишь?
- Ой, Са'очка, я ж соседу Мойше 3 'убля должен...
- Таки чего 'асст'аиваться и не'вы по'тить? (открывает окно) - Мойша! Тебе Аб'амчик т'и 'убля должен? Таки он их тебе не отдаст! (закрывает окно) - Спи, Аб'амчик, пускай теперь у Мойши бессонница будет!
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