«Сара» — плаксивая. В Петербурге может пойти дождь

«Сара» принесла нам облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. «Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и в дожди. Возможна гололедица. Температура воздуха +1…+3 градуса, по области -2…+3 градуса. Ветер юго-западный, западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 мм рт. ст., что ниже нормы», — прогнозирует «ФОБОС».

В небе над Петербургом — сплошной матриархат. Сегодня, 10 февраля, ситуацию в городе определяет тёплый сектор очередного циклонического вихря, которому немецкие метеорологи дали женские имя «Сара», сообщает Центр «ФОБОС» .

По его информации, в пятницу тоже будет тепло, и только к вечеру подморозит. Как уже писала «Фонтанка», в ночь на субботу может быть до минус 6 градусов.



Напомним, после «Нади», завалившей город снегом в конце января, пришла «Филина». Её сменили «Роксана», а затем «Квина».

