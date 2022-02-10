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Петербург под колпаком атлантического воздуха. Но уже скоро придёт похолодание

Оттепель в Петербурге и на всей европейской части России продолжается: здесь властвует очень тёплый атлантический воздух. Заметное похолодание синоптики обещают только в конце недели — в ночь на субботу.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 февраля мокрый снег шёл ночью и ожидается днём, ветер — умеренный. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Воздух прогреется до 0 — плюс 2 градусов.

Плюс 2 градуса при повышенной влажности воздуха 80% будут ощущаться как минус 3, отмечает «Яндекс». И дневная, и ночная температуры сейчас повышенные. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает от 16 до 1 градуса ниже нуля, паcмурно. Самое холодное 10 февраля зафиксировано в 1963 году, минус 26. А самое тёплое — в 2002 году, плюс 6.

В пятницу, по прогнозу СЗ УГМС, тоже будет плюс, а вот в ночь на 12 февраля температура упадёт до минус 4–6 градусов. Затем, правда, снова повысится, но максимум до нуля.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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