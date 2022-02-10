Петербург под колпаком атлантического воздуха. Но уже скоро придёт похолодание

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 февраля мокрый снег шёл ночью и ожидается днём, ветер — умеренный. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Воздух прогреется до 0 — плюс 2 градусов.



Плюс 2 градуса при повышенной влажности воздуха 80% будут ощущаться как минус 3, отмечает «Яндекс». И дневная, и ночная температуры сейчас повышенные. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает от 16 до 1 градуса ниже нуля, паcмурно. Самое холодное 10 февраля зафиксировано в 1963 году, минус 26. А самое тёплое — в 2002 году, плюс 6.

