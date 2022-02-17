Не о такой весне мы мечтали. В Петербурге сильный ветер и дождь, аномальное тепло обещают до конца февраля

По оценке «Яндекса», сегодня выпадет 15% месячной нормы осадков. Атмосферное давление очень низкое — 733 мм рт. ст. Плюс 3 градуса, которые на 8 градусов выше климатической нормы, будут ощущаться как минус 4 при высокой влажности воздуха — 90%. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 до 0 градусов. Самое холодное 17 февраля выдалось в 2011 году, минус 25, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 4.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс 2–4 градуса. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ближайшие несколько дней на Русской равнине станут самыми тёплыми за всю зиму, предсказывает центр «Фобос». В начале новой недели станет чуть прохладнее, но оттепели сохранятся. И, более того, активная циклоническая деятельность сохранится в третьей декаде месяца, то есть весь остаток февраля пройдёт по-весеннему.



«Резкое потепление на Русской равнине связано с активностью атлантических циклонов. Но если раньше они влияли только на температурный режим, а облака в Россию не пропускал антициклон, то с сегодняшнего дня облачность начнёт затягивать регион. Причём западнее линии Нижний Новгород — Петрозаводск осадки будут переходить в дожди. Самые сильные сегодня ожидаются в Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Псковской областях и на юге Карелии. Там же, на самом западе страны, усилится ветер. Порывы местами могут достигать 20–25 м/с, и это крайне опасные показатели, особенно для крупных городов», — отмечают метеорологи «Фобоса».



Напомним, 15 февраля в Петербурге зафиксировали самый тёплый день с начала зимы. В городе уже заметили распускающиеся подснежники.