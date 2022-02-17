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Не о такой весне мы мечтали. В Петербурге сильный ветер и дождь, аномальное тепло обещают до конца февраля

Февральская «весна» повернулась к нам неприятной стороной. При почти рекордной температуре сегодня в Петербурге ветрено и дождливо.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 февраля ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, плюс 2–4 градуса. Ветер умеренный, местами порывы до сильного. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

По оценке «Яндекса», сегодня выпадет 15% месячной нормы осадков. Атмосферное давление очень низкое — 733 мм рт. ст. Плюс 3 градуса, которые на 8 градусов выше климатической нормы, будут ощущаться как минус 4 при высокой влажности воздуха — 90%. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 11 до 0 градусов. Самое холодное 17 февраля выдалось в 2011 году, минус 25, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 4.

Ближайшие несколько дней на Русской равнине станут самыми тёплыми за всю зиму, предсказывает центр «Фобос». В начале новой недели станет чуть прохладнее, но оттепели сохранятся. И, более того, активная циклоническая деятельность сохранится в третьей декаде месяца, то есть весь остаток февраля пройдёт по-весеннему.

«Резкое потепление на Русской равнине связано с активностью атлантических циклонов. Но если раньше они влияли только на температурный режим, а облака в Россию не пропускал антициклон, то с сегодняшнего дня облачность начнёт затягивать регион. Причём западнее линии Нижний Новгород — Петрозаводск осадки будут переходить в дожди. Самые сильные сегодня ожидаются в Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Псковской областях и на юге Карелии. Там же, на самом западе страны, усилится ветер. Порывы местами могут достигать 20–25 м/с, и это крайне опасные показатели, особенно для крупных городов», — отмечают метеорологи «Фобоса».

Напомним, 15 февраля в Петербурге зафиксировали самый тёплый день с начала зимы. В городе уже заметили распускающиеся подснежники.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (7)

SilaUrala
С учетом слабовольных чиновников спб, зиму на следующий год просьба не заказывать, а то с мусором еще не разобрались и транспортную реформу заранее загубят 100%..
266065285
О весне вообще не все мечтали. Некоторым, внезапно, нравится зима. Особенно если она раз лет в 10 нормальная выдаётся. А норма для нашего региона и февраль и март со снегом и минусом.
Tattiana
Какая весна? На календаре середина февраля, это - зима! А то, что погода весенняя - так это подарок петербуржцам, мученически пережившим ад этой зимы. Я теперь могу дойти от метро до работы, не боясь упасть! Я счастлива хотя бы от этого.
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