Всех влюблённых в Петербурге греет «Вера»

«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тёплым сектором очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Вера». Выходя своим центром к западным берегам Скандинавии, он сохранит облачную погоду, временами пройдёт мокрый снег с дождем, местами возможна гололедица. Температурный фон ожидается на 5–6 градусов выше средних многолетних значений», — сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



По его словам, в Петербурге сегодня будет плюс 1–3 градуса, в Ленобласти от минус 2 до плюс 3, Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

