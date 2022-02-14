Всех влюблённых в Петербурге греет «Вера»

«Сегодня синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тёплым сектором очередного североатлантического циклона, названного нашими немецкими коллегами «Вера». Выходя своим центром к западным берегам Скандинавии, он сохранит облачную погоду, временами пройдёт мокрый снег с дождем, местами возможна гололедица. Температурный фон ожидается на 5–6 градусов выше средних многолетних значений», — сообщает ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, в Петербурге сегодня будет плюс 1–3 градуса, в Ленобласти от минус 2 до плюс 3, Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.
Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в День святого Валентина в городе чаще всего бывает паcмурно, как и сегодня, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 14 февраля выдалось в 1979 году, минус 29 днём, а самое тёплое — в 2017 году, плюс 6, напоминает «Яндекс».
Завтра, 15 февраля, СЗ УГМС прогнозирует до плюс 4 градусов и дождь. Леус тоже обещает аномальное тепло и местами дожди.
Напомним, после «Нади», завалившей город снегом в конце января, пришла «Филина». Её сменили «Роксана», «Квина», «Сара» и «Юта».