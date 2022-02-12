Погода будет радовать петербуржцев недолго: на нас идёт «Юта»

Уже днём, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», возможен небольшой снег, вечером — мокрый снег и усиление ветра (в прибрежных районах порывы до 15 м/с). В 10 утра в городе почти минус 7 градусов, а к вечеру будет около 0. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
12 февраля синоптическая ситуация в Петербурге находится под влиянием тёплого атмосферного фронта, который связан с североатлантическим циклоном «Юта», приближающимся с запада, объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Это станет причиной постепенного уплотнения облачности, и после полудня начнётся снег, местами переходящий в мокрый снег. Возможна гололедица. Температура воздуха -1…+1 градус, по области -4…+1 градус. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает Леус.
Воскресенье, по его словам, ожидается «сырым, ветреным и аномально тёплым». СЗ УГМС обещает порывистый ветер, мокрый снег, днем с дождем, местами налипание мокрого снега и, конечно, гололедицу.