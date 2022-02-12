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Погода будет радовать петербуржцев недолго: на нас идёт «Юта»

Субботнее утро сделало приятный сюрприз жителям Петербурга. Проснувшись, они увидели за окном ясное небо. Жаль, что солнечная погода продлится недолго: на нас движется очередной циклон с женским именем.

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Фото: Читатель «Фонтанки» Михаил
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Уже днём, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», возможен небольшой снег, вечером — мокрый снег и усиление ветра (в прибрежных районах порывы до 15 м/с). В 10 утра в городе почти минус 7 градусов, а к вечеру будет около 0. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

12 февраля синоптическая ситуация в Петербурге находится под влиянием тёплого атмосферного фронта, который связан с североатлантическим циклоном «Юта», приближающимся с запада, объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Это станет причиной постепенного уплотнения облачности, и после полудня начнётся снег, местами переходящий в мокрый снег. Возможна гололедица. Температура воздуха -1…+1 градус, по области -4…+1 градус. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает Леус.

Воскресенье, по его словам, ожидается «сырым, ветреным и аномально тёплым». СЗ УГМС обещает порывистый ветер, мокрый снег, днем с дождем, местами налипание мокрого снега и, конечно, гололедицу.

Фото: Читатель «Фонтанки» Михаил

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Комментарии (3)

Riptide
Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоpжетта
Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согpета
Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета
Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоpжетта
Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским, согpета
Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета

Женюсь, женюсь и холостяцкие пиpушки
Затихнут сгинут без следа
Hо вы, но вы ,мои вчеpашние подpужки
Мои вчеpашние подpужки
Со мной останетесь всегда

Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоpжетта
Колетта, Полетта, Клоpетта, Флоpетта, Маpиетта
Sergik7
Здоровья и отличного настроения!
Я Иванов
Прекрасное утро! Всем добра и позитива.
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