Погода будет радовать петербуржцев недолго: на нас идёт «Юта»

Уже днём, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», возможен небольшой снег, вечером — мокрый снег и усиление ветра (в прибрежных районах порывы до 15 м/с). В 10 утра в городе почти минус 7 градусов, а к вечеру будет около 0. Атмосферное давление будет слабо повышаться.



12 февраля синоптическая ситуация в Петербурге находится под влиянием тёплого атмосферного фронта, который связан с североатлантическим циклоном «Юта», приближающимся с запада, объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

