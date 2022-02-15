Ворона снова играет в догонялки, на этот раз с крысой

После успеха ролика, на котором ворона играет с котятами, вышел «сиквел».
Новое видео в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте» снова посвящено вороне. Второй герой — крыса. Их взаимодействие меньше напоминает охоту, а больше игру: то птица догоняет грызуна, то наоборот.
Вороны — умные, любознательные и активные птицы. Они готовы нападать на сов, отбирать еду у орлана-белохвоста и куропатки, портить лисам медовый месяц. В Швеции ворон начали обучать собирать окурки и мусор в обмен на еду.
14 февраля в «Птицах СПб и России» появилось видео, на котором ворона играет сначала с одним котёнком, а потом с двумя.