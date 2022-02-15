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Ворона снова играет в догонялки, на этот раз с крысой

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После успеха ролика, на котором ворона играет с котятами, вышел «сиквел».

Новое видео в сообществе «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте» снова посвящено вороне. Второй герой — крыса. Их взаимодействие меньше напоминает охоту, а больше игру: то птица догоняет грызуна, то наоборот.

Вороны — умные, любознательные и активные птицы. Они готовы нападать на сов, отбирать еду у орлана-белохвоста и куропатки, портить лисам медовый месяц. В Швеции ворон начали обучать собирать окурки и мусор в обмен на еду.

14 февраля в «Птицах СПб и России» появилось видео, на котором ворона играет сначала с одним котёнком, а потом с двумя.

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Комментарии (3)

Arboozter
Вам писать в редакции вообще не о чем? Написали бы о бомжах, и торгашах у станций метро. Про ворону пишут, совсем уже
VKuser199962806
Как-то странно у Фонтанки день начался. Все уже привыкли, что в новостной ленте победные релизы о тысячах уколотых жижей и панические сообщения о тысячах заболевших. Видать новые указания из Смольного получены.
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