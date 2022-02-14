Как сказать: «Я не люблю тебя». День святого Валентина становится днем мести бывшим

Идея не нова. Называть именами бывших возлюбленных тараканов, а потом в прямом эфире отдавать их на растерзание каким-нибудь сурикатам давным-давно практикуют в разных зоопарках мира. Есть менее кровожадные варианты. В Красноярске вот установили специальный контейнер, в который можно выбросить подарки бывших или ругательные валентинки, которые никогда не дойдут до адресата.

Новые форматы появляются каждый год. Если так пойдет дальше, то новый мусоросжигательный завод на Волхонке с ходу сможет вписаться в тренд с чисто петербургской услугой «я его слепила из того, что было, а потом экологично разделила».



И дело тут не в «мести» — вряд ли какому-нибудь Васе будет жарко или холодно от того, что его шестиногого тезку раздербанили грызуны. Это нужно не бывшим, это нужно тем, кто остался.

Когда отношения распадаются, каждая из сторон уверена, что ей нагадили в душу. Нагаженное надо куда-то девать. Или носить в себе годами на радость будущим партнерам, чтобы страдать снова и всем вместе. Но одними антивалентинками и «именными тараканами» проблему не решить.

У нас напрочь отсутствует культура экологичного расставания.

Не надо много ума, чтобы оставить за спиной выжженную землю. Для этого даже необязательно на прощание рассказывать человеку, что он — кривоногое и косорылое эгоистичное ничтожество. Можно, например, просто исчезнуть с радаров, ничего не объясняя. Милый мой, хороший, догадайся сам. Методом перебора — у тебя же вся жизнь впереди. В современной международной терминологии это называется «гостинг» («привиденчество» по-нашему). Эффект сногсшибательный — все мои знакомые, которых шваркнули посредством «гостинга», восстанавливались потом от полугода и дольше, часто с привлечением профессиональных психологов. Ничто так не рушит психику, как неизвестность.



Существует тьма рекомендаций, курсов и обучающих видео о том, как знакомиться и завязывать отношения. Но рекомендаций насчет того, как расставаться — нет. Если потрясти Интернет, можно найти советы тем, кого бросил партнер. Им рекомендуют действовать по схеме переживания утраты. Отгоревать свое. Грубо говоря, «похоронить бывшего». В традиционной культуре, кстати, отношения так и должны в идеале заканчиваться — смертью. Иначе получается блуд. Но современный человек — существо серийно моногамное. И, если всех бывших «хоронить», так ведь не у каждого психика как Южное кладбище, все вместит.

Вряд ли возможно сказать «Я тебя не люблю» тому, кто на что-то такое рассчитывал, и совсем не причинить боли. Но есть варианты хотя бы не умножать ее. В конце концов, вряд ли нормально, когда гражданин, с которым у тебя был роман, при случайной встрече крестится и перебегает на другую сторону Фонтанки прямо по льду.

А цветы и «рафаэлки» на День святого Валентина — дело хорошее, как и любое проявление заботы и внимания. Так что зря в Госдуме каждый год предлагают этот праздник запретить. Что тут скажешь? Не вы за него голосовали своими валентинками в школьную коробку с сердечком, коряво вырезанным из цветной бумаги, не вам и отменять.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

