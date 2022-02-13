«Скормить бывших животным». Екатеринбургский зоопарк предложил посетителям на 14 февраля «легально отомстить» за былые обиды

Екатеринбургский зоопарк предложил всем желающим на 14 февраля «скормить бывших» животным. Для этого, по задумке организаторов, необходимо назвать именами своих бывших тараканов, которыми кормят обитающих в зверинце сурикатов и рыб, а зоопарк в прямом эфире накормит их «именными» насекомыми.

Как отметили в зоопарке, таким образом его посетители смогут «легально отомстить» и «начать жизнь с чистого листа». Услугу по «скармливанию животным бывших» зоопарк оценил в 350 рублей.



При этом представители уральского зверинца признались, что идею придумали не сами, а подсмотрели её у коллег из Тахаса.

