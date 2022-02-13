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«Скормить бывших животным». Екатеринбургский зоопарк предложил посетителям на 14 февраля «легально отомстить» за былые обиды

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Екатеринбургский зоопарк предложил всем желающим на 14 февраля «скормить бывших» животным. Для этого, по задумке организаторов, необходимо назвать именами своих бывших тараканов, которыми кормят обитающих в зверинце сурикатов и рыб, а зоопарк в прямом эфире накормит их «именными» насекомыми.

Как отметили в зоопарке, таким образом его посетители смогут «легально отомстить» и «начать жизнь с чистого листа». Услугу по «скармливанию животным бывших» зоопарк оценил в 350 рублей.

При этом представители уральского зверинца признались, что идею придумали не сами, а подсмотрели её у коллег из Тахаса.

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