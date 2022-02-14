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В Красноярске установили контейнер для антивалентинок. В него можно выбросить презент от бывших

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Контейнер для разбитых сердец установили на площади Мира в Красноярске, сообщает 14 февраля городская рециклинговая компания.

По задумке создателей, воспользоваться антивалентинкой, излить в нее негативные эмоции и выбросить подарки от бывших возлюбленных могут те, чьи сердца разбиты прежним опытом несчастливых отношений, и те, кто просто не рад празднику.

Как объяснил директор клининговой компании Дмитрий Кузнецов, в преддверии Дня Святого Валентина сотрудники креативно подошли к проблеме мусора, но при этом решили приподнять настроение красноярцам. «Предлагаем расстаться с ненужными подарками, которые сделали бывшие, или избавиться от вещей, которые напоминают о некрепких отношениях. Акция проходит впервые, и я думаю, она понравится жителям, — рассказал Дмитрий Кузнецов порталу ngs24.ru.

Акция продлится до 16 февраля, а после рециклинговая компания надежно захоронит антивалентинки или найдет для них достойное применение.

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