В Красноярске установили контейнер для антивалентинок. В него можно выбросить презент от бывших

Контейнер для разбитых сердец установили на площади Мира в Красноярске, сообщает 14 февраля городская рециклинговая компания.



По задумке создателей, воспользоваться антивалентинкой, излить в нее негативные эмоции и выбросить подарки от бывших возлюбленных могут те, чьи сердца разбиты прежним опытом несчастливых отношений, и те, кто просто не рад празднику.

Как объяснил директор клининговой компании Дмитрий Кузнецов, в преддверии Дня Святого Валентина сотрудники креативно подошли к проблеме мусора, но при этом решили приподнять настроение красноярцам. «Предлагаем расстаться с ненужными подарками, которые сделали бывшие, или избавиться от вещей, которые напоминают о некрепких отношениях. Акция проходит впервые, и я думаю, она понравится жителям, — рассказал Дмитрий Кузнецов порталу ngs24.ru.