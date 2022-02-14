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«Прозвучало множество и критических замечаний». Обсуждение проекта о традиционных ценностях было приостановлено

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Министерство культуры России приостановило обсуждение проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» из-за критики.

«В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке», — отмечается в заявлении ведомства.

Минкульт заверил, что пауза будет использована для выработки «новых подходов к подготовке и обсуждению документа», чтобы «объективно и всесторонне учесть» все мнения. Также подчёркивается, что проект уже прошел обсуждения с участием экспертов и депутатов и получил поддержку.

В январе министерство культуры вынесло на обсуждение проект указа президента страны «Основы ‎государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». О перечне «традиционных ценностей», «разрушительных и чуждых идей и ценностей» и «источников угроз» «Фонтанка» поговорила с поэтом и писателем Дмитрием Быковым.

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Комментарии (10)

vfhbr
Чем нам хуже, тем нам лучше. На этом и стоим врагам назло!
VKuser199962806
Тут главное не допустить гундяевцев и прочих , к редакции проекта.
efela
Неужели дошло, какой бред они предложили?
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