«Прозвучало множество и критических замечаний». Обсуждение проекта о традиционных ценностях было приостановлено

Министерство культуры России приостановило обсуждение проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» из-за критики.



«В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке», — отмечается в заявлении ведомства.

Минкульт заверил, что пауза будет использована для выработки «новых подходов к подготовке и обсуждению документа», чтобы «объективно и всесторонне учесть» все мнения. Также подчёркивается, что проект уже прошел обсуждения с участием экспертов и депутатов и получил поддержку.

