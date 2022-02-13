Смольный окажет помощь пострадавшей на Бали петербурженке

Как сообщили 13 февраля в городской администрации со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова, вопрос оказания помощи петербурженке и транспортировки ее в Россию находится на личном контроле главы города.
В Смольном также уточнили, что в настоящее время во взаимодействии с МЧС и Минздравом РФ решается вопрос транспортировки Полины Стрелец. В том числе идет техническое согласование вылета спецрейса и ожидается разрешение местного правительства на допуск бригады российских медиков к пострадавшей.
«Фонтанка» писала, что 24-летняя петербурженка Полина Стрелец получила травмы при столкновении водных скутеров на Бали в январе. В клинике города Денпасар ей провели две операции, но вернуть в сознание так и не смогли. Девушке требуется медицинская эвакуация, стоимость которой составляет до 17 миллионов рублей. Медицинская страховка, рассчитанная на 50 тысяч долларов, покрыла только часть расходов на лечение.
Накануне, 12 февраля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поручила организовать эвакуацию пострадавшей на родину.