Смольный окажет помощь пострадавшей на Бали петербурженке

Как сообщили 13 февраля в городской администрации со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова, вопрос оказания помощи петербурженке и транспортировки ее в Россию находится на личном контроле главы города.



В Смольном также уточнили, что в настоящее время во взаимодействии с МЧС и Минздравом РФ решается вопрос транспортировки Полины Стрелец. В том числе идет техническое согласование вылета спецрейса и ожидается разрешение местного правительства на допуск бригады российских медиков к пострадавшей.

