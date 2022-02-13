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Смольный окажет помощь пострадавшей на Бали петербурженке

Администрация Петербурга по поручению вице-премьера РФ окажет помощь пострадавшей на Бали жительнице города Полине Стрелец. При необходимости средства будут выделены из резервного фонда правительства города, сообщили в Смольном.

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Как сообщили 13 февраля в городской администрации со ссылкой на заявление губернатора Александра Беглова, вопрос оказания помощи петербурженке и транспортировки ее в Россию находится на личном контроле главы города.

В Смольном также уточнили, что в настоящее время во взаимодействии с МЧС и Минздравом РФ решается вопрос транспортировки Полины Стрелец. В том числе идет техническое согласование вылета спецрейса и ожидается разрешение местного правительства на допуск бригады российских медиков к пострадавшей.

«Фонтанка» писала, что 24-летняя петербурженка Полина Стрелец получила травмы при столкновении водных скутеров на Бали в январе. В клинике города Денпасар ей провели две операции, но вернуть в сознание так и не смогли. Девушке требуется медицинская эвакуация, стоимость которой составляет до 17 миллионов рублей. Медицинская страховка, рассчитанная на 50 тысяч долларов, покрыла только часть расходов на лечение.

Накануне, 12 февраля, вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поручила организовать эвакуацию пострадавшей на родину.

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Комментарии (19)

Ренат Хайретдинов
А на Туриской на переходе гибнут дети и это не на Бали и ни у кого даже волосок не шевелится
Ренат Хайретдинов
Да ушь чудны дела твои Господи
Sst1980
Они же уже кстати собрали через инет сумму нужную на перелёт - более 15 лямов... теперь говорят: спасибо, пойдёт на реабилитацию
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