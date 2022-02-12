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Голикова поручила организовать эвакуацию петербурженки, получившей тяжелые травмы на Бали

Вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение организовать медицинскую эвакуацию петербурженки Полины Стрелец, оказавшейся на Бали под аппаратом ИВЛ после несчастного случая.

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По информации «Фонтанки», к решению вопроса подключены Минздрав, МИД, МЧС, Росавиация и другие ведомства. Это подтверждает депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов, который ранее обратился к Голиковой с просьбой посодействовать возвращению Полины Стрелец домой.

24-летняя петербурженка получила травмы при столкновении водных скутеров на Бали в январе. В клинике города Денпасар ей провели две операции, но вернуть в сознание так и не смогли. Девушке требуется медицинская эвакуация, стоимость которой составляет до 17 миллионов рублей. Медицинская страховка, рассчитанная на 50 тысяч долларов, покрыла только часть расходов на лечение.

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Комментарии (7)

VKuser19674011
17 миллионов эвакуация? Ну и цены у них! И толпа народа занимается.
265876735
Родственница кого-то?
Otkating
"... к решению вопроса подключены Минздрав, МИД, МЧС, Росавиация и другие ведомства. Это подтверждает депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов..."

Это же сколько миллионов человек? И только "МАДАМ АРБИДОЛ".
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