Голикова поручила организовать эвакуацию петербурженки, получившей тяжелые травмы на Бали

По информации «Фонтанки», к решению вопроса подключены Минздрав, МИД, МЧС, Росавиация и другие ведомства. Это подтверждает депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов, который ранее обратился к Голиковой с просьбой посодействовать возвращению Полины Стрелец домой.



24-летняя петербурженка получила травмы при столкновении водных скутеров на Бали в январе. В клинике города Денпасар ей провели две операции, но вернуть в сознание так и не смогли. Девушке требуется медицинская эвакуация, стоимость которой составляет до 17 миллионов рублей. Медицинская страховка, рассчитанная на 50 тысяч долларов, покрыла только часть расходов на лечение.

