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«Страна.ua»: Украина перестала пускать граждан России

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Украина 12 февраля перестала допускать на свою территорию граждан России, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на рассказы очевидцев в телеграм-канале «Гоптовка-Нехотеевка».

По словам подписчиков, свои действия пограничники объясняют приказом, который поступил им сегодня около 13 часов.

Исключение пока делают для тех россиян, у которых есть на руках справка о смерти близкого родственника, отмечается в сообщении.

Сегодня конфликт вокруг Украины резко накалился. «Фонтанка» рассказывала, какие события разворачиваются в течение последних дней. Более десятка стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Президент России обсудил ситуацию с французским и американским коллегами.

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Комментарии (14)

Денеб
Эх, жалко – королевство маловато, разгуляться негде! Ну ничего! Я поссорюсь с соседями! Это я умею. (С)
swetlana.peshkowa
Тем временем, два главных российских оппозиционера, Жириновский и Зюганов, спрятались в больнице, симулируя короновирус.
Hans-Christian
Ужас-ужас 🥵🥵🥵!!! А я как раз планировал на след. неделе по Крещатику прошвырнуться, сала прикупить.
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