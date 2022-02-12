«Страна.ua»: Украина перестала пускать граждан России

Украина 12 февраля перестала допускать на свою территорию граждан России, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на рассказы очевидцев в телеграм-канале «Гоптовка-Нехотеевка».



По словам подписчиков, свои действия пограничники объясняют приказом, который поступил им сегодня около 13 часов.



Исключение пока делают для тех россиян, у которых есть на руках справка о смерти близкого родственника, отмечается в сообщении.



Сегодня конфликт вокруг Украины резко накалился. «Фонтанка» рассказывала, какие события разворачиваются в течение последних дней. Более десятка стран призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Президент России обсудил ситуацию с французским и американским коллегами.

