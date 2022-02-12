Подозреваемого в «снежном» мошенничестве экс-чемпиона Европы по боевому самбо отпустили домой

Василеостровский райсуд Петербурга отказал следствию в аресте ещё двух фигурантов дела о мошенничестве с контрактами на уборку дорог. Домой идут бывший чемпион Алексей Веселовзоров и бенефициар компании «Логиком» Дмитрий Нестеренко.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 12 февраля суд ограничил обоих фигурантов запретом определённых действий, отказав следствию, видевшему Веселовзорова и Нестеренко под стражей.
Мера пресечения для Веселовзорова избрана на весь период предварительного расследования. Ему, как и Нестеренко, запрещено общение с участниками уголовного судопроизводства.
Бенефициар компании «Логиком», кроме того, до 8 апреля лишён ночных прогулок и поездок за пределы Петербурга.
По версии следствия, Веселовзоров, Нестеренко, Иван Макарчук и Анна Орехова причастны к хищению более 1 миллиона рублей из бюджета в рамках контракта на уборку тротуаров, заключённого между компанией «Логиком» и комитетом по благоустройству. Согласно материалам дела, у фирмы изначально не было ни возможности, ни намерения выполнить взятые на себя обязательства.
Василеостровский райсуд определил Макарчука под домашний арест. Ореховой запрещено общение с другими участниками производства. Обвинение по части 4 статьи 159 УК никому из них не предъявлено.