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Подозреваемого в «снежном» мошенничестве экс-чемпиона Европы по боевому самбо отпустили домой

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Василеостровский райсуд Петербурга отказал следствию в аресте ещё двух фигурантов дела о мошенничестве с контрактами на уборку дорог. Домой идут бывший чемпион Алексей Веселовзоров и бенефициар компании «Логиком» Дмитрий Нестеренко.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 12 февраля суд ограничил обоих фигурантов запретом определённых действий, отказав следствию, видевшему Веселовзорова и Нестеренко под стражей.

Мера пресечения для Веселовзорова избрана на весь период предварительного расследования. Ему, как и Нестеренко, запрещено общение с участниками уголовного судопроизводства.

Бенефициар компании «Логиком», кроме того, до 8 апреля лишён ночных прогулок и поездок за пределы Петербурга.

По версии следствия, Веселовзоров, Нестеренко, Иван Макарчук и Анна Орехова причастны к хищению более 1 миллиона рублей из бюджета в рамках контракта на уборку тротуаров, заключённого между компанией «Логиком» и комитетом по благоустройству. Согласно материалам дела, у фирмы изначально не было ни возможности, ни намерения выполнить взятые на себя обязательства.

Василеостровский райсуд определил Макарчука под домашний арест. Ореховой запрещено общение с другими участниками производства. Обвинение по части 4 статьи 159 УК никому из них не предъявлено.

После проверки прокуратуры в Петербурге возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. 8 февраля около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам. Были задержаны шесть человек, среди которых Алексей Веселовзоров, бывший чемпион России и Европы по боевому самбо. Компания «Логиком» зарегистрирована по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс». Иван Макарчук — директор «Логикома», Дмитрий Нестеренко — бенефициар. Анна Орехова возглавляет компанию «Артан».

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Комментарии (4)

Майор Пронин
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Денеб
Как мошенничество, так сразу наши замешаны.....
Шелудивый пёс
Лишь бегловская лопата непонятно что гребёт...
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