Подозреваемого в «снежном» мошенничестве экс-чемпиона Европы по боевому самбо отпустили домой

Василеостровский райсуд Петербурга отказал следствию в аресте ещё двух фигурантов дела о мошенничестве с контрактами на уборку дорог. Домой идут бывший чемпион Алексей Веселовзоров и бенефициар компании «Логиком» Дмитрий Нестеренко.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 12 февраля суд ограничил обоих фигурантов запретом определённых действий, отказав следствию, видевшему Веселовзорова и Нестеренко под стражей.



Мера пресечения для Веселовзорова избрана на весь период предварительного расследования. Ему, как и Нестеренко, запрещено общение с участниками уголовного судопроизводства.

