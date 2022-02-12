Единственную женщину из дела о «снежном» мошенничестве на Васильевском отпустили домой, ограничив круг общения

Следствие не добилось ареста Анны Ореховой, возглавляющей компанию «Артан» в Петербурге. Василеостровский райсуд счёл, что фигурантке дела о мошенничестве при исполнении контрактов на уборку дорог не место за решёткой.



«Суд отказал следствию, избрав для Ореховой запрет определенных действий на весь период предварительного расследования», — сообщает 12 февраля объединённая пресс-служба судов города.



Ореховой запрещено общение с другими участниками уголовного производства, за исключением адвокатов, защищающих её интересы. Обвинение в особо крупном мошенничестве женщине ещё не предъявлено. Как и Иван Макарчук, ранее отправленный Василеостровским судом под домашний арест, она остаётся в статусе подозреваемой.

