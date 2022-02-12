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Единственную женщину из дела о «снежном» мошенничестве на Васильевском отпустили домой, ограничив круг общения

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Следствие не добилось ареста Анны Ореховой, возглавляющей компанию «Артан» в Петербурге. Василеостровский райсуд счёл, что фигурантке дела о мошенничестве при исполнении контрактов на уборку дорог не место за решёткой.

«Суд отказал следствию, избрав для Ореховой запрет определенных действий на весь период предварительного расследования», — сообщает 12 февраля объединённая пресс-служба судов города.

Ореховой запрещено общение с другими участниками уголовного производства, за исключением адвокатов, защищающих её интересы. Обвинение в особо крупном мошенничестве женщине ещё не предъявлено. Как и Иван Макарчук, ранее отправленный Василеостровским судом под домашний арест, она остаётся в статусе подозреваемой.

Напомним, после проверки прокуратуры было возбуждено 19 уголовных дел, касающихся хищений и злоупотреблений при содержании петербургских дорог и кровель. 8 февраля около 200 сотрудников провели обыски по 60 адресам. Были задержаны шесть человек, среди которых Алексей Веселовзоров, бывший чемпион России и Европы по боевому самбо. Компания «Логиком» зарегистрирована по одному адресу с несколькими компаниями Веселовзорова, например «Автотранс». Иван Макарчук — директор «Логикома», Дмитрий Нестеренко — бенефициар. Анна Орехова возглавляет компанию «Артан».

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Комментарии (1)

VKuser2236957
Скоро их всех признают не виновными, и отпустят. А в следующую зиму, всё повториться снова. Такое судейство надо тоже на плаху отправлять, вместе с осуждёнными....🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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