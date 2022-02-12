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Полиция по делу о взятке задержала сына замглавы МВД

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В Самарской области оперативники задержали Дениса Зубова — сына замминистра МВД Игоря Зубова. Молодой человек проходит в качестве подозреваемого по делу о взятке. Об этом 12 февраля сообщает со ссылкой на собственный источник ТАСС.

«Правоохранители задержали в Самарской области сына заместителя главы МВД Игоря Зубова Дениса Зубова. Он подозревается по делу о даче взятки», — приводит информагентство слова своего собеседника в правоохранительных органах.

Эту информацию в своем телеграм-канале также подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он опубликовал фото постановления о производстве предварительного следствия.

По информации парламентария, кроме Зубова-младшего задержаны президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и экс-глава ООО «МО НТП» Василий Ермаков. Парламентарий утверждает, что это произошло сразу после того, как Зубов передал сотруднику УФСБ портфель с 18 млн рублей.

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Комментарии (5)

AlBerkut
Классно девки пляшут!
Чтотуд, ждём нового Щёлокова?
Кто не в теме, в позднем СССР в противостоянии министра внутренних дел Щёлокова и тогда ещё председателя КГБ Андропова последний победил, первый из них слегка закосплеил Курта Кобейна.
Интересно, у нынешнего министра ментовско-внутридельского духу хватит, али кому помочь придётся? 🤔
😎😂
Денеб
Рыба гниёт с головы, как в народе говорят.....
Яхта
Ворье
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