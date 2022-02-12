Полиция по делу о взятке задержала сына замглавы МВД

В Самарской области оперативники задержали Дениса Зубова — сына замминистра МВД Игоря Зубова. Молодой человек проходит в качестве подозреваемого по делу о взятке. Об этом 12 февраля сообщает со ссылкой на собственный источник ТАСС.



«Правоохранители задержали в Самарской области сына заместителя главы МВД Игоря Зубова Дениса Зубова. Он подозревается по делу о даче взятки», — приводит информагентство слова своего собеседника в правоохранительных органах.



Эту информацию в своем телеграм-канале также подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он опубликовал фото постановления о производстве предварительного следствия.

