В Петербурге появится специальная «мусорная» зона под заводы «Невского экологического оператора»

«Цель выделения зоны — формирование комплексов объектов городской транспортной и инженерной инфраструктур I класса опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения» (говорится в приложении к обращению комитета в КЗЗ (есть в распоряжении редакции).

С просьбой создать новую зону в комиссию обратился комитет по природопользованию. «В связи с созданием новой системы обращения с отходами» — а именно для размещения на трех конкретных кадастровых участках комплексы по обращению с отходами «Волхонка» и «Новоселки», где свои заводы будет строить «Невский экологический оператор». О том, что НЭО покупает участок на Волхонке , стало известно в феврале 2022 года.

Новая зона будет именоваться ТИ1–3. В числе основных видов использования этих территорий: предоставление коммунальных услуг, хранение автотранспорта, энергетика (в том числе и ТЭЦ), связь, склады, гидротехнические сооружения, специальная деятельность и другие. Среди условно-разрешенных видов: заправка, ремонт и мойка автомобилей, ритуальные услуги и другое.



На Волхонском шоссе, 116 (участок западнее пересечения с Красносельским шоссе) планируется разместить комплекс по переработке отходов «Волхонка». Его строительство предполагается провести в два этапа — по итогам первого мощность переработки будет составлять 200 тысяч тонн отходов в год, по итогам второго — 400 тысяч тонн ежегодно. Мощность объекта в стадии полной готовности должна составить не менее 600 тысяч тонн в год.



«Новоселки» разместят в поселке Левашово на Горском шоссе. Его мощность переработки по итогам строительства в три этапа должна составить не менее 600 тысяч тонн отходов.



Учреждение в ПЗЗ новой зоны и внесение корректировки в эту документацию запустит общественные обсуждения: любой горожанин сможет подать свои предложения по любой территории, и эти предложения должны быть вынесены на общественные обсуждения в каждом из районов. Этот трудоемкий процесс совпадет с другим — рассмотрение и принятием нового Генерального плана города.