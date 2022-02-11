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В Петербурге появится специальная «мусорная» зона под заводы «Невского экологического оператора»

В правилах землепользования и застройки Петербурга появится новая зона для размещения объектов инфраструктуры первого класса опасности. Ее необходимость чиновники объясняют строительством комплексов по переработке отходов «Волхонка» и «Новоселки». Комиссия по землепользованию и застройке на заседании 11 февраля поддержала проект решения, информацию «Фонтанке» подтвердил член КЗЗ, депутат от КПРФ Александр Рассудов.

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С просьбой создать новую зону в комиссию обратился комитет по природопользованию. «В связи с созданием новой системы обращения с отходами» — а именно для размещения на трех конкретных кадастровых участках комплексы по обращению с отходами «Волхонка» и «Новоселки», где свои заводы будет строить «Невский экологический оператор». О том, что НЭО покупает участок на Волхонке, стало известно в феврале 2022 года.

«Цель выделения зоны — формирование комплексов объектов городской транспортной и инженерной инфраструктур I класса опасности, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения» (говорится в приложении к обращению комитета в КЗЗ (есть в распоряжении редакции).

Новая зона будет именоваться ТИ1–3. В числе основных видов использования этих территорий: предоставление коммунальных услуг, хранение автотранспорта, энергетика (в том числе и ТЭЦ), связь, склады, гидротехнические сооружения, специальная деятельность и другие. Среди условно-разрешенных видов: заправка, ремонт и мойка автомобилей, ритуальные услуги и другое.

На Волхонском шоссе, 116 (участок западнее пересечения с Красносельским шоссе) планируется разместить комплекс по переработке отходов «Волхонка». Его строительство предполагается провести в два этапа — по итогам первого мощность переработки будет составлять 200 тысяч тонн отходов в год, по итогам второго — 400 тысяч тонн ежегодно. Мощность объекта в стадии полной готовности должна составить не менее 600 тысяч тонн в год.

«Новоселки» разместят в поселке Левашово на Горском шоссе. Его мощность переработки по итогам строительства в три этапа должна составить не менее 600 тысяч тонн отходов.

Учреждение в ПЗЗ новой зоны и внесение корректировки в эту документацию запустит общественные обсуждения: любой горожанин сможет подать свои предложения по любой территории, и эти предложения должны быть вынесены на общественные обсуждения в каждом из районов. Этот трудоемкий процесс совпадет с другим — рассмотрение и принятием нового Генерального плана города.

Напомним, региональный оператор Петербурга НЭО планирует построить 5 комплексов переработки отходов: два в Петербурге (в Левашово у «Новоселок» и на площадке МПБО-2 на Волхонке, которую предприятие выкупает) и три — в Ленобласти. Проектированием будет заниматься структура Интер РАО, при этом Ленинградская область вначале протестовала против объявления соответствующего конкурса. В качестве образца выбрана технологическая цепочка подмосковного КПО Восток, но заводы НЭО будут вдвое меньше по мощности — каждый на 600 тысяч тонн в год. Накануне оператор опубликовал концепцию по обращению с отходами в Петербурге и Ленобласти, там содержатся различные варианты конкретной организации процесса.

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Комментарии (7)

Владимир Каенков
Почему бы всю эту канитель не начать строить прямо напротив Смольного..?
SSGHQ
Никаких МСЗ!
Alex_D
Сначала подумал, что новость про ФСИН
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