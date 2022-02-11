Российские хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

Мужская сборная России по хоккею автоматически вышла сразу в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине. Это стало возможным после двух побед подряд на старте и ничьей в основное время в матче Чехия — Швейцария.

Соперник россиян определится позже.

Сборная России в стартовом матче обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Во второй игре россияне были сильнее Дании 2:0. Следующий матч на групповом этапе отечественные хоккеисты проведут 12 февраля против Чехии.

Сборная России по хоккею — чемпион Олимпиады в Пхенчхане-2018.