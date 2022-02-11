FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -6
74.72р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Российские хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

3
Печать

Мужская сборная России по хоккею автоматически вышла сразу в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине. Это стало возможным после двух побед подряд на старте и ничьей в основное время в матче Чехия — Швейцария.

Соперник россиян определится позже.

Сборная России в стартовом матче обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Во второй игре россияне были сильнее Дании 2:0. Следующий матч на групповом этапе отечественные хоккеисты проведут 12 февраля против Чехии.

Сборная России по хоккею — чемпион Олимпиады в Пхенчхане-2018.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

E .SladkiBubalehhh
Это было феерично … такая игра , уххх
Mikkä Kårhunen
в следующей стадии они и закончат свое существование
SNOW
"Соперник Россиян"... Фъ, если "Россиян" не имя собственное, можете писать слово с маленькой буквы. Ну или все слова тогда пишите с большой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний