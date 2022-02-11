Всемирное антидопинговое агентство, МОК и Международный союз конькобежцев требуют отстранить Валиеву от Олимпиады

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о допуске фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом организация сообщила во всех своих социальных сетях 11 февраля.

«WADA уведомляет о намерении подать в CAS жалобу в связи со случаем нарушения антидопинговых правил российским фигуристом», — говорится в сообщении.

Ранее с таким же намерением в CAS обратились Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев. РУСАДА сняло с Валиевой временный запрет из-за того, что положительную допинг-пробу спортсменка сдала за 45 дней до Олимпиады — на чемпионате России в Петербурге в декабре.