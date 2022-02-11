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Всемирное антидопинговое агентство, МОК и Международный союз конькобежцев требуют отстранить Валиеву от Олимпиады

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о допуске фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом организация сообщила во всех своих социальных сетях 11 февраля.

«WADA уведомляет о намерении подать в CAS жалобу в связи со случаем нарушения антидопинговых правил российским фигуристом», — говорится в сообщении.

Ранее с таким же намерением в CAS обратились Международный олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев. РУСАДА сняло с Валиевой временный запрет из-за того, что положительную допинг-пробу спортсменка сдала за 45 дней до Олимпиады — на чемпионате России в Петербурге в декабре.

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Комментарии (49)

orlovandrei1986
давно пора =)
МОК - это вам не шурум-бурум, туда занести чемоданчик не получится =Р
Спорт - выше политики, и если спортсмен нарушил правила участия Олимпиады по результатам допинг-тестов, то должен понести заслуженное наказание - возраст не имеет значения, международные законы для всех едины.
Игoрь
Спорт давно не интересует. Отстойная тема все эти соревнования.
Nazariuss
Кто на Валиеву бочки катит , переадресуйте ваши какахи заокеанским юристам пиндосным, пторое своих допингистов за уши вытягивают из залов суда на Олимпиады, начхав на все хартии и уставы, и продавливают свои решения поперек всем законам. Так и нашим надо действовать: нагло, дерзко, таранно , как танки. Без всяких лирических отступлений.
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