Дневник Олимпиады: МОК не знает, что делать с Валиевой, российские спортсмены плачут, пока сбываются чужие детские мечты

Фото: Скриншот трансляции youtube.com/Биатлон и лыжи на Матч ТВ Поделиться Поделиться







Молчание МОК

По ситуации с допингом 15-летней фигуристки Камилы Валиевой и судьбой золотых медалей российской команды по-прежнему нет никаких официальных новостей. Лишь инсайды и домыслы. Однако их тон за минувшие сутки поменялся. Теперь вроде бы все уже не настолько плохо.

Валиева утром 10 февраля даже приняла участие в официальной тренировке, что не было бы возможно при ее дисквалификации. Мимо журналистов Камила пролетела с каменным лицом, не издав ни звука в ответ на просьбы о комментарии. Пару слов выдавила из себя ее тренер Этери Тутберидзе: «Сплетнями не занимаюсь».



В пресс-службе Международного олимпийского комитета по-прежнему не объясняют ситуацию. «Вчера возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга — это спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение», — заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс, что бы это ни значило.

В то же время пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина выступила с чуть более конкретным заявлением.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждём официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», — отметила Ермолина.

Между тем идут уже третьи сутки, как официальные лица не могут принять решение или хотя бы нормально объяснить, что происходит.

Запланированный провал

Никто не ожидал от российских фигуристов-одиночников медалей, поэтому и претензий к ним ноль. Разве что действующий чемпион России Марк Кондратюк мог бы постараться занять место и повыше своего итогового 15-го. Петербуржцы Евгений Семененко и Андрей Мозалев стали 8-м и 19-м соответственно. Больше о них сказать нечего.



Зато от души можно порадоваться за американца Нейтана Чена, который стал чемпионом Пекина-2022. Нейтан с детства шел к этой цели. Сохранились фотографии, где он ребенком смотрит по телевизору победу своего соотечественника Эвана Лайсачека на Олимпиаде-2010.



his olympic dream finally came true. pic.twitter.com/ekBBL5Nb04 — scarlet ✰ (@nathanwcurls) February 10, 2022

Судьбоносной для карьеры Чена стала встреча с бывшим советским тренером Рафаэлем Арутюняном.

«У матери было мало денег, мы были бедны. Она наскребала последние доллары, чтобы заплатить за уроки. Рафаэль входил в ситуацию и благодаря своему доброму сердцу продолжал со мной заниматься и брать столько денег, сколько мы могли заплатить. Он в какой-то момент сказал, что не нужно платить и что он действительно хочет помочь мне достичь моих целей. За эту поддержку я ему буду благодарен всю жизнь», — рассказывал как-то Чен.

Чемпионский прокат Чена:



Не думай о миллисекундах свысока

Четвертое место лыжницы Натальи Непряевой на 10 км классикой — одна из самых обидных историй этой Олимпиады. Россиянка героически сумела отыграть 8 секунд отставания от Кристе Пармакоски из Финляндии. Не хватило каких-то жалких 0,1 секунды, чтобы запрыгнуть на призовой подиум.



После финиша Наталья еще долго не могла справиться с эмоциями.



Интервью Непряевой, на которое невозможно смотреть без слез 💔



Давай в комментариях поддержим Наташу 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ny2lZ9lhL7 — Матч ТВ (@MatchTV) February 10, 2022

Еще одной неудачницей стала бронзовый призер Пхенчхана-2018 по конькобежному спорту Наталья Воронина. Спортсменка бурно восприняла провал на коронных для себя 5000 метрах, хотя и понимала, что после операции не в лучшем состоянии.



Еще одни слезы Пекина-2022. У Ворониной совсем не пошло на 5000 метров 😔



Наташа, мы с тобой ❤️ pic.twitter.com/rgMITsUeB7 — Матч ТВ (@MatchTV) February 10, 2022

Идеальный удар

Одна из немногих радостей дня — российские керлингисты красиво обыграли сборную Китая, устранив конкурентов, по сути, одним ударом.



Настоящая драма в керлинге 🥌



Наши парни проигрывали Китаю одно очко, а до конца оставалось всего два энда. Ситуацию исправил хитрый бросок нашего капитана. Точно в цель, и уже +3 в нашу пользу 💪



Это не керлинг, это какие-то шахматы на льду 👏👏👏 pic.twitter.com/dXKoR2XDvP — Матч ТВ (@MatchTV) February 10, 2022

Чемпионская династия

Австриец Йоханнес Штрольц стал победителем в горнолыжной комбинации (скоростной спуск + слалом). Тем самым он повторил достижение своего отца Хуберта Штрольца, который выиграл золото в том же виде в Калгари-1988.



«Когда я думаю об этом, обо всех фотографиях и золотой медали моего отца, мне трудно не плакать. Это просто сбывшаяся мечта», — признался Штрольц-младший после победы.

Жесткое падение

Очередным пострадавшим на олимпийском горнолыжном спуске стал 22-летний швейцарский горнолыжник Янник Шабло. На скорости 100 км/ч он потерял равновесие и врезался в ограждение. С трассы его эвакуировали на специальных носилках. Врачи диагностировали у Шабло перелом предплечья, а также травмы ноги и груди.



Еще одна жесть из олимпийского Пекина. Швейцарец Шабло не справился с поворотом и жестко влетел в заградительную сетку 😔



Здоровья 🙏 pic.twitter.com/ySP6WF7c6u — Матч ТВ (@MatchTV) February 10, 2022

Без медалей

Российская команда 10 февраля впервые за пекинскую Олимпиаду осталась без медалей. Надежды были на командный микст в лыжной акробатике, где выступают топовые Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин, но не сложилось.

«Я накосячил со своим прыжком. Это полная жопа. Теперь будем настраиваться на личное первенство», — самокритично оценил свое выступление Буров.

По золотым медалям сборная России уже девятая, а по общему количеству наград — четвертая. А что поделать, если даже смешарики не попадают в цель.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

