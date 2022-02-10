Макрон созвонился с Байденом после встреч с Путиным и Зеленским

«Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Президенты также говорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины», – сказано в пресс-релизе.

Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудил с американским коллегой Джо Байденом свои недавние визиты в Россию и на Украину. Об этом 10 февраля говорится на сайте Белого дома.

При этом американские власти заявляли, что пока не могут оценить, насколько успешно, с точки зрения США, прошли переговоры Макрона и Путина.



«На что мы обращаем внимание, так это не на сообщения об итогах встречи, а на то, предпринимает ли Россия шаги по деэскалации. Она этого не делает», – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (цитата по ТАСС).



7 февраля Эммануэль Макрон больше пяти часов разговаривал с Владимиром Путиным в Москве. А на следующий день он посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. По словам французского лидера, во время переговоров удалось добиться прогресса, а эскалация кризиса была предотвращена. Он призвал стороны прояснить все вопросы в прочтении Минских соглашений и выполнять договоренности.

