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Макрон созвонился с Байденом после встреч с Путиным и Зеленским

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Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудил с американским коллегой Джо Байденом свои недавние визиты в Россию и на Украину. Об этом 10 февраля говорится на сайте Белого дома.

«Они обсудили недавние встречи президента Макрона в России и Украине. Президенты также говорили о продолжающихся дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию, предпринимаемых в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами в ответ на продолжающееся наращивание Россией военной мощи у границ Украины», – сказано в пресс-релизе.

При этом американские власти заявляли, что пока не могут оценить, насколько успешно, с точки зрения США, прошли переговоры Макрона и Путина.

«На что мы обращаем внимание, так это не на сообщения об итогах встречи, а на то, предпринимает ли Россия шаги по деэскалации. Она этого не делает», – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (цитата по ТАСС).

7 февраля Эммануэль Макрон больше пяти часов разговаривал с Владимиром Путиным в Москве. А на следующий день он посетил Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. По словам французского лидера, во время переговоров удалось добиться прогресса, а эскалация кризиса была предотвращена. Он призвал стороны прояснить все вопросы в прочтении Минских соглашений и выполнять договоренности.

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Комментарии (2)

266410437
Еще телефон работает? Петров и Боширов еще не перерезали кабель на дне Тихого Океана?
Piter Russo
Слушай Джо - они воевать не хотят.. Как не хотят?.. Мы же адские санкции подготовили и анонсировали!... Ну вот не хотят и все! А принудить к войне мы их можем? Можем.. Но они сказали что не придут... Как не придут? И те и те? Да..
Может а ну эту идею с войной? Да ты что сдурел французик.. Мне что внутренними проблемами заниматься? Ну для разнообразия полгодика, у тебя ж программа есть по мостам.. А там глядишь лето, солнце.. распутицы не будет.. может надумают воевать... На полгодика.. На полгодика можно.. но потом обязательно надо воевать, так и скажи этим русским... Путину? Да нет, обоим...
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