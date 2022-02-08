Макрон заявил о прогрессе в переговорах с Путиным и Зеленским

Президент Франции заявил, что ему удалось добиться прогресса во время переговоров с президентами России и Украины.



«Я обсуждал эти вопросы с президентом [Владимиром] Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас [президента Украины Владимира Зеленского], что вы также готовы выполнять эти соглашения», — цитирует 8 февраля заявление Эммануэля Макрона РБК.



По его словам, во время переговоров удалось добиться прогресса, а эскалация кризиса была предотвращена. Президент Франции отметил, что стороны должны прояснить все вопросы в прочтении Минских соглашений. Макрон призвал выполнять договоренности, достигнутые в столице Белоруссии.

