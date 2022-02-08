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Макрон заявил о прогрессе в переговорах с Путиным и Зеленским

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Президент Франции заявил, что ему удалось добиться прогресса во время переговоров с президентами России и Украины.

«Я обсуждал эти вопросы с президентом [Владимиром] Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас [президента Украины Владимира Зеленского], что вы также готовы выполнять эти соглашения», — цитирует 8 февраля заявление Эммануэля Макрона РБК.

По его словам, во время переговоров удалось добиться прогресса, а эскалация кризиса была предотвращена. Президент Франции отметил, что стороны должны прояснить все вопросы в прочтении Минских соглашений. Макрон призвал выполнять договоренности, достигнутые в столице Белоруссии.

Французский лидер уверен, что именно Минские соглашения остаются инструментом защиты территориальной целостности Украины.

Макрон намерен еще раз поговорить с Путиным после завершившихся переговоров с Зеленским.

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Комментарии (7)

260559361
Не думаю, что Украине нужна эта территория в настоящий момент. А вот Россия все время пытается всучить соседней стране этот негодный товар . Хотели независимости в части ОРДЛО - получайте.
Artem_9
Микрон судорожно пытается прокачать свой упавший рейтинг за счет Путина) Решать то он вообще ничего не решает.
Савва Морозов
Что Путин должен выполнять, по минским соглашениям?
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