Макрон заявил о прогрессе в переговорах с Путиным и Зеленским

Президент Франции заявил, что ему удалось добиться прогресса во время переговоров с президентами России и Украины.
«Я обсуждал эти вопросы с президентом [Владимиром] Путиным вчера, и он подтвердил свои намерения продолжать выполнение Минских соглашений. Также я услышал сегодня от вас [президента Украины Владимира Зеленского], что вы также готовы выполнять эти соглашения», — цитирует 8 февраля заявление Эммануэля Макрона РБК.
По его словам, во время переговоров удалось добиться прогресса, а эскалация кризиса была предотвращена. Президент Франции отметил, что стороны должны прояснить все вопросы в прочтении Минских соглашений. Макрон призвал выполнять договоренности, достигнутые в столице Белоруссии.
Французский лидер уверен, что именно Минские соглашения остаются инструментом защиты территориальной целостности Украины.
Макрон намерен еще раз поговорить с Путиным после завершившихся переговоров с Зеленским.